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Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества - РИА Новости, 01.06.2025
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13:32 01.06.2025 (обновлено: 14:45 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/moshennichestvo-2020275754.html
Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества
Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества - РИА Новости, 01.06.2025
Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества
Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:32:00+03:00
2025-06-01T14:45:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
технологии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко."Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате.Он напомнил, что 1 июня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Ряд положений уже заработал, другие начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны."Наша цель - не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - подчеркнул Григоренко.С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html
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россия, дмитрий григоренко, технологии
Россия, Дмитрий Григоренко, Технологии
Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества

Григоренко: правительство ужесточит ответственность за кибермошенничество

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате.
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Он напомнил, что 1 июня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Ряд положений уже заработал, другие начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны.
"Наша цель - не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - подчеркнул Григоренко.

С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
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