https://ria.ru/20250601/moshennichestvo-2020275754.html
Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества
Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества - РИА Новости, 01.06.2025
Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества
Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:32:00+03:00
2025-06-01T13:32:00+03:00
2025-06-01T14:45:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко."Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате.Он напомнил, что 1 июня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Ряд положений уже заработал, другие начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны."Наша цель - не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - подчеркнул Григоренко.С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html
https://ria.ru/20250601/moshennichestvo-2020257184.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий григоренко, технологии
Россия, Дмитрий Григоренко, Технологии
Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества
Григоренко: правительство ужесточит ответственность за кибермошенничество
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко
, его слова привели в аппарате.
Он напомнил, что 1 июня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Ряд положений уже заработал, другие начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны.
"Наша цель - не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - подчеркнул Григоренко.
С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.