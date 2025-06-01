https://ria.ru/20250601/moshennichestvo-2020275754.html

Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества

Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества - РИА Новости, 01.06.2025

Правительство прорабатывает новые меры борьбы против кибермошенничества

Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:32:00+03:00

2025-06-01T13:32:00+03:00

2025-06-01T14:45:00+03:00

россия

дмитрий григоренко

технологии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко."Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате.Он напомнил, что 1 июня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Ряд положений уже заработал, другие начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны."Наша цель - не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - подчеркнул Григоренко.С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.

https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html

https://ria.ru/20250601/moshennichestvo-2020257184.html

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россия, дмитрий григоренко, технологии