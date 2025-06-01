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"Кишиневский Зеленский". На Западе возмутились из-за поведения Санду - РИА Новости, 01.06.2025
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11:38 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/moldaviya-2020254077.html
"Кишиневский Зеленский". На Западе возмутились из-за поведения Санду
"Кишиневский Зеленский". На Западе возмутились из-за поведения Санду - РИА Новости, 01.06.2025
"Кишиневский Зеленский". На Западе возмутились из-за поведения Санду
в статье для Strategic Culture. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:38:00+03:00
2025-06-01T11:38:00+03:00
либерально-демократическая партия молдавии
евросоюз
майя санду
александр стояногло
владимир филат
сша
гагаузия
молдавия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Майя Санду своими действиями разделяет молдавское общество, пишет доцент кафедры политической философии и геополитики в университете в Беллуно Лоренцо Пачини в статье для Strategic Culture."Майя Санду, которую некоторые называют "кишиневским Зеленским", заняла все более жесткую и провокационную позицию в отношении восточного региона страны", — говорится в материале.По словам автора статьи, Санду подогревает внутреннюю напряженность в стране, в частности, в общинах Гагаузии и Тараклии растет стремление к отделению. Недовольство лидером государства также увеличивается и среди русскоязычных молдаван, добавил он.В мае лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что Санду довела страну до нищеты, и обвинил ее в разрушении экономики. Экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты Молдавии, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло также отметил, что в Молдавии на ключевые государственные посты назначают иностранных граждан, что указывает на скрытую форму внешнего управления.По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила Стояногло, который получил 51 процент голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
https://ria.ru/20250529/gosduma-2019863966.html
https://ria.ru/20250530/shory-2020074265.html
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либерально-демократическая партия молдавии, евросоюз, майя санду, александр стояногло, владимир филат, сша, гагаузия, молдавия, в мире
Либерально-демократическая партия Молдавии, Евросоюз, Майя Санду, Александр Стояногло, Владимир Филат, США, Гагаузия, Молдавия, В мире
"Кишиневский Зеленский". На Западе возмутились из-за поведения Санду

Strategic Culture: Санду своими действиями разделяет молдавское общество

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Майя Санду своими действиями разделяет молдавское общество, пишет доцент кафедры политической философии и геополитики в университете в Беллуно Лоренцо Пачини в статье для Strategic Culture.
"Майя Санду, которую некоторые называют "кишиневским Зеленским", заняла все более жесткую и провокационную позицию в отношении восточного региона страны", — говорится в материале.
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По словам автора статьи, Санду подогревает внутреннюю напряженность в стране, в частности, в общинах Гагаузии и Тараклии растет стремление к отделению. Недовольство лидером государства также увеличивается и среди русскоязычных молдаван, добавил он.
В мае лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что Санду довела страну до нищеты, и обвинил ее в разрушении экономики. Экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты Молдавии, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло также отметил, что в Молдавии на ключевые государственные посты назначают иностранных граждан, что указывает на скрытую форму внешнего управления.
По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила Стояногло, который получил 51 процент голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
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Либерально-демократическая партия МолдавииЕвросоюзМайя СандуАлександр СтояноглоВладимир ФилатСШАГагаузияМолдавияВ мире
 
 
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