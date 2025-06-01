https://ria.ru/20250601/mo-2020329861.html

Силы ПВО с 8:20 по 19:00 уничтожили 33 БПЛА

Силы ПВО с 8:20 по 19:00 уничтожили 33 БПЛА - РИА Новости, 01.06.2025

Силы ПВО с 8:20 по 19:00 уничтожили 33 БПЛА

Российская ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника над тремя регионами РФ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:32:00+03:00

2025-06-01T19:32:00+03:00

2025-06-01T19:45:00+03:00

безопасность

курская область

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происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника над тремя регионами РФ, сообщили в Минобороны РФ."С 08.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщени

https://ria.ru/20250601/spetsoperatsiya-2020330769.html

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2025

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безопасность, курская область, россия, белгородская область, происшествия