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МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России - РИА Новости, 01.06.2025
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18:24 01.06.2025 (обновлено: 20:23 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/mo-2020317043.html
МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России
МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России - РИА Новости, 01.06.2025
МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России
Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах, дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:24:00+03:00
2025-06-01T20:23:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
происшествия
мурманская область
иркутская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах, дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих аэродромов, говорится в заявлении ведомства."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.Минобороны заявило, что возгорания потушены, погибших нет.
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россия
мурманская область
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, мурманская область, иркутская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Мурманская область, Иркутская область
МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России

МО: атаки на аэродромы под Мурманском и Иркутском совершены с территории России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах, дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих аэродромов, говорится в заявлении ведомства.
"В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.
Минобороны заявило, что возгорания потушены, погибших нет.
Герб на ограде здания Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники
Вчера, 18:31
 
РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияМурманская областьИркутская область
 
 
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