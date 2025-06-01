https://ria.ru/20250601/mo-2020317043.html

МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России

МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России - РИА Новости, 01.06.2025

МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России

Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах, дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:24:00+03:00

2025-06-01T18:24:00+03:00

2025-06-01T20:23:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

происшествия

мурманская область

иркутская область

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах, дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих аэродромов, говорится в заявлении ведомства."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.Минобороны заявило, что возгорания потушены, погибших нет.

https://ria.ru/20250601/aerodromy-2020317830.html

россия

мурманская область

иркутская область

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россия, вооруженные силы украины, происшествия, мурманская область, иркутская область