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МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России
МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России - РИА Новости, 01.06.2025
МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России
Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах, дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:24:00+03:00
2025-06-01T18:24:00+03:00
2025-06-01T20:23:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
происшествия
мурманская область
иркутская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах, дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих аэродромов, говорится в заявлении ведомства."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.Минобороны заявило, что возгорания потушены, погибших нет.
https://ria.ru/20250601/aerodromy-2020317830.html
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, мурманская область, иркутская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Мурманская область, Иркутская область
МО рассказало, откуда были совершены атаки FPV-дронов на аэродромы в России
МО: атаки на аэродромы под Мурманском и Иркутском совершены с территории России