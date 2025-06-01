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Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника - РИА Новости, 01.06.2025
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18:20 01.06.2025 (обновлено: 18:47 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/mo-2020316752.html
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника - РИА Новости, 01.06.2025
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:20:00+03:00
2025-06-01T18:47:00+03:00
происшествия
иркутская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в Минобороны РФ."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, иркутская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника

МО: Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в Минобороны РФ.
"В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.
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Вчера, 18:24
 
ПроисшествияИркутская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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