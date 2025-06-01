https://ria.ru/20250601/mo-2020316752.html

Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника

Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника - РИА Новости, 01.06.2025

Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника

Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:20:00+03:00

2025-06-01T18:20:00+03:00

2025-06-01T18:47:00+03:00

происшествия

иркутская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в Минобороны РФ."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/mo-2020317043.html

иркутская область

украина

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происшествия, иркутская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)