https://ria.ru/20250601/mo-2020316752.html
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника - РИА Новости, 01.06.2025
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:20:00+03:00
2025-06-01T18:20:00+03:00
2025-06-01T18:47:00+03:00
происшествия
иркутская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в Минобороны РФ."В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, иркутская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
МО: Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника