https://ria.ru/20250601/mladenets-2020311608.html

В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском младенца

В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском младенца - РИА Новости, 01.06.2025

В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском младенца

Пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом, сообщил... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:44:00+03:00

2025-06-01T17:44:00+03:00

2025-06-01T17:59:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом, сообщил журналистам заместитель директора по лечебной работе, главный врач клиники Семен Мещеряков."У нас двое детей - один был доставлен чуть раньше, это более маленький ребенок, ему четыре месяца. У него повреждения потяжелее, множественная травма. Есть переломы костей свода черепа, переломы костей таза, ушиб легких и переломы бедренных костей. Он находится в отделении реанимации, состояние его оценивается как тяжелое, стабильное. Второй пациент, состояние у него полегче - среднетяжелое, это мальчик семи лет. Он находится в отделении травматологии, у него тоже множественная травма", - сказал Мещеряков.Он отметил, что у второго мальчика - легкая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом плечевой кости. Он готовится к травматологической операции. Оба ребенка приходятся друг другу братьями."В настоящее время они полностью обследованы, сделано УЗИ, компьютерная томография, лабораторные исследования. Маленький ребенок в оперативном лечении не нуждается, ему планируется наложить вытяжение по поводу перелома бедренной кости. А взрослый ребенок готовится к травматологическому вмешательству", - добавил Мещеряков.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/pomosch-2020293957.html

https://ria.ru/20250601/vagony-2020293472.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области