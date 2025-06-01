https://ria.ru/20250601/mladenets-2020311608.html
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском младенца
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском младенца - РИА Новости, 01.06.2025
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском младенца
Пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом, сообщил... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:44:00+03:00
2025-06-01T17:44:00+03:00
2025-06-01T17:59:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом, сообщил журналистам заместитель директора по лечебной работе, главный врач клиники Семен Мещеряков."У нас двое детей - один был доставлен чуть раньше, это более маленький ребенок, ему четыре месяца. У него повреждения потяжелее, множественная травма. Есть переломы костей свода черепа, переломы костей таза, ушиб легких и переломы бедренных костей. Он находится в отделении реанимации, состояние его оценивается как тяжелое, стабильное. Второй пациент, состояние у него полегче - среднетяжелое, это мальчик семи лет. Он находится в отделении травматологии, у него тоже множественная травма", - сказал Мещеряков.Он отметил, что у второго мальчика - легкая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом плечевой кости. Он готовится к травматологической операции. Оба ребенка приходятся друг другу братьями."В настоящее время они полностью обследованы, сделано УЗИ, компьютерная томография, лабораторные исследования. Маленький ребенок в оперативном лечении не нуждается, ему планируется наложить вытяжение по поводу перелома бедренной кости. А взрослый ребенок готовится к травматологическому вмешательству", - добавил Мещеряков.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/pomosch-2020293957.html
https://ria.ru/20250601/vagony-2020293472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском младенца
Младенец, пострадавший в ЧП под Брянском, находится в тяжелом состоянии
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом, сообщил журналистам заместитель директора по лечебной работе, главный врач клиники Семен Мещеряков.
"У нас двое детей - один был доставлен чуть раньше, это более маленький ребенок, ему четыре месяца. У него повреждения потяжелее, множественная травма. Есть переломы костей свода черепа, переломы костей таза, ушиб легких и переломы бедренных костей. Он находится в отделении реанимации, состояние его оценивается как тяжелое, стабильное. Второй пациент, состояние у него полегче - среднетяжелое, это мальчик семи лет. Он находится в отделении травматологии, у него тоже множественная травма", - сказал Мещеряков.
Он отметил, что у второго мальчика - легкая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом плечевой кости. Он готовится к травматологической операции. Оба ребенка приходятся друг другу братьями.
"В настоящее время они полностью обследованы, сделано УЗИ, компьютерная томография, лабораторные исследования. Маленький ребенок в оперативном лечении не нуждается, ему планируется наложить вытяжение по поводу перелома бедренной кости. А взрослый ребенок готовится к травматологическому вмешательству", - добавил Мещеряков.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области
обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва
, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз
заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко
, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области
, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина
.