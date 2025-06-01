https://ria.ru/20250601/mishustin-2020249546.html

Мишустину доложили о ЧП в Курской и Брянской областях

Мишустину доложили о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 01.06.2025

Мишустину доложили о ЧП в Курской и Брянской областях

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложено о происшествиях с поездами в Курской и Брянской областях, сообщил глава Минтранспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:01:00+03:00

2025-06-01T11:01:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложено о происшествиях с поездами в Курской и Брянской областях, сообщил глава Минтранспорта РФ Роман Старовойт. "С момента происшествия справки у нас были, мы всю ночь на контакте с региональными властями. Заместителю председателя правительства Российской Федерации доложено, председателю правительства Российской Федерации доложено", — сказал министр в видео, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.

https://ria.ru/20250601/sk-2020245761.html

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