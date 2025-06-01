https://ria.ru/20250601/mintrans-2020320820.html

Минтранс напомнил о правилах поведения на транспорте

Минтранс напомнил о правилах поведения на транспорте - РИА Новости, 01.06.2025

Минтранс напомнил о правилах поведения на транспорте

Минтранс РФ в начале летних каникул напомнил о правилах поведения на разных видах транспорта, в том числе на самокатах, велосипедах и роликах. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:42:00+03:00

2025-06-01T18:42:00+03:00

2025-06-01T18:42:00+03:00

общество

авто

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минтранс РФ в начале летних каникул напомнил о правилах поведения на разных видах транспорта, в том числе на самокатах, велосипедах и роликах. "А вот и лето. Чтобы летние каникулы прошли на 5+, напоминаем о правилах поведения на транспорте", — говорится в Telegram-канале министерства. В Минтрансе отметили, что при проезде в автобусе не нужно стоять у дверей, необходимо держаться за поручни, не высовываться из окна, заходить и выходить из автобуса только после полной остановки. Переходить автомобильную дорогу необходимо по пешеходным переходам, всегда смотреть по сторонам. Для того, чтобы водители заметили пешехода, необходимо использовать светоотражающие элементы. Минтранс отметил, что нельзя играть возле дороги и перебегать дорожную часть в неположенных местах. Также министерство напомнило о правилах поведения на железнодорожном транспорте. "Переходить через пути можно только по мосту или специальным настилам. Не подлезай под вагоны и не перелезай через автосцепки. В вагон можно зайти только после полной остановки поезда. Не играй на платформах и путях. Не высовывайся из окон на ходу", - уточняется в сообщении. В ведомстве добавили, что при использовании самокатов, велосипедов и роликов необходимо надевать шлем и защиту. Проезд может осуществляться только по тротуару или специально отведенным дорожкам. Также необходимо соблюдать разрешенную скорость и смотреть по сторонам. После дождя ездить на самокатах, велосипедах и роликах необходимо аккуратно.

https://ria.ru/20250426/mintrans-2013530970.html

https://ria.ru/20241018/rossija-1978654926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)