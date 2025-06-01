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Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 01.06.2025
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23:18 01.06.2025 (обновлено: 23:35 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/mid-2020352791.html
Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня
Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 01.06.2025
Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ.Отмечается, что Лавров и Рубио также "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".
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в мире, стамбул, россия, марко рубио, сергей лавров, киев
В мире, Стамбул, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Киев
Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня

МИД: Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ.
Отмечается, что Лавров и Рубио также "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мединский рассказал о настрое перед переговорами в Стамбуле
Вчера, 22:25
 
В миреСтамбулРоссияМарко РубиоСергей ЛавровКиев
 
 
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