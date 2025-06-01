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Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня
Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 01.06.2025
Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:18:00+03:00
2025-06-01T23:18:00+03:00
2025-06-01T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ.Отмечается, что Лавров и Рубио также "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".
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в мире, стамбул, россия, марко рубио, сергей лавров, киев
В мире, Стамбул, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Киев
Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня
МИД: Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня