https://ria.ru/20250601/mid-2020352791.html

Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня

Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 01.06.2025

Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:18:00+03:00

2025-06-01T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ.Отмечается, что Лавров и Рубио также "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html

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в мире, стамбул, россия, марко рубио, сергей лавров, киев