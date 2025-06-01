https://ria.ru/20250601/mid-2020328998.html

МИД Саудовской Аравии заявил о нежелании Израиля искать путь к миру

МИД Саудовской Аравии заявил о нежелании Израиля искать путь к миру - РИА Новости, 01.06.2025

МИД Саудовской Аравии заявил о нежелании Израиля искать путь к миру

Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:25:00+03:00

2025-06-01T19:25:00+03:00

2025-06-01T19:25:00+03:00

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БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "Это наша общая позиция - отказ Израиля от посещения этой делегации - это не более чем подтверждение их радикальной позиции и отказа от любых попыток мирного урегулирования. Явно, что они не хотят ничего кроме агрессии", - сказал Фархан Аль Сауд, выступая на пресс-конференции в рамках внеочередной министерской встречи арабских стран в Аммане. Саудовский министр отметил необходимость продолжать дипломатические усилия ради прекращения войны против Палестины и призвал международное сообщество признать государство Палестина, назвав этот шаг важным условием для достижения мира. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщила, что Израиль решил заблокировать запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину. Главы МИД этих стран планировали встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на Западном берегу.

https://ria.ru/20250601/izrail-2020309830.html

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в мире, цены на нефть, палестина, израиль, саудовская аравия, махмуд аббас