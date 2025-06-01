https://ria.ru/20250601/mid-2020241229.html

В МИД назвали основные темы Глобального цифрового форума

В МИД назвали основные темы Глобального цифрового форума - РИА Новости, 01.06.2025

В МИД назвали основные темы Глобального цифрового форума

Цифровой суверенитет, российские инициативы в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также проблемы искусственного интеллекта (ИИ) будут в центре... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:06:00+03:00

2025-06-01T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Цифровой суверенитет, российские инициативы в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также проблемы искусственного интеллекта (ИИ) будут в центре внимания предстоящего в начале июня Глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул востребованность дополнительных площадок, "на которых представители, прежде всего, из государств развивающегося мира могли бы не только обсудить актуальные аспекты международной цифровой повестки (включая вопросы безопасности и суверенитета), но и наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)". "Именно с этой целью правительством Российской Федерации принято решение организовать 5-6 июня Глобальный цифровой форум (ГЦФ)", - пояснил замглавы МИД России. По его словам, на него приглашены ответственные представители государственных структур, руководители компаний, главы научно-академических учреждений, а также международных организаций. Вершинин также рассказал, что "российским инициативам по проблематике ИКТ будет посвящена отдельная сессия форума". "Особое внимание уделим на ней Конвенции ООН против киберпреступности, одобренной Генассамблеей ООН в декабре прошлого года", - напомнил он. Вершинин заметил, что согласование этого первого универсального договора в сфере информбезопасности стало одним из ключевых достижений отечественной дипломатии и российских единомышленников. "После вступления в силу документ запустит механизмы международного правоохранительного сотрудничества в противодействии ИКТ-криминалу", - подчеркнул он. "Планируем также поделиться с участниками нашими оценками переговорного процесса в Рабочей группе открытого состава ООН (РГОС), где рассматриваются все аспекты международной информбезопасности (МИБ), включая военно-политические", - добавил дипломат. "На повестке РГОС, которая в этом году завершает свою деятельность, - создание постоянного механизма по международной информационной безопасности в ООН и совершенствование инструментов международного взаимодействия в сфере реагирования на компьютерные инциденты", - указал замглавы МИД РФ. "Расскажем и о том, как выстраиваем прикладное взаимодействие в области информбезопасности с нашими партнерами на постсоветстком пространстве, в БРИКС, ШОС, со странами Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона", - дополнил он. Кроме того, на форуме, безусловно, затронут и искусственный интеллект. "В фокусе будут вопросы международного регулирования, укрепления технологического суверенитета, исполнения производителями национальных законодательств и международного права", - заключил Вершинин.

https://ria.ru/20250529/khakery-2019691703.html

https://ria.ru/20250601/vershinin-2019974829.html

https://ria.ru/20250530/putin-2020067491.html

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