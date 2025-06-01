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В МИД назвали тему ИИ на международных площадках перегретой
В МИД назвали тему ИИ на международных площадках перегретой - РИА Новости, 01.06.2025
В МИД назвали тему ИИ на международных площадках перегретой
Тема искусственного интеллекта на международных площадках перегрета - ажиотаж искусственно создается иностранными разработчиками, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:50:00+03:00
2025-06-01T09:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тема искусственного интеллекта на международных площадках перегрета - ажиотаж искусственно создается иностранными разработчиками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Действительно, внимание к искусственному интеллекту (ИИ) на международных площадках сейчас очень высокое и все время повышается. Тема отчасти перегрета", - сказал он. Замминистра пояснил, что ажиотаж во многом создается иностранными разработчиками, стремящимися при поддержке правительств разрекламировать свои решения в этой области. "Отсюда - попытки некоторых государств обсуждать тему развития и регулирования искусственного интеллекта в узких форматах, куда не зовут большинство стран Глобального Юга и Востока", - пояснил высокопоставленный дипломат. В качестве примера он привел Парижский саммит по искусственному интеллекту, который, к слову, завершился без должных результатов. По его словам, Россия, в свою очередь, настаивает на рассмотрении проблематики искусственного интеллекта и всех ее аспектов в рамках профильных структур ООН, которые обеспечивают равноправное участие всех без исключения стран.
https://sn.ria.ru/20250531/neyroset-2020073650.html
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технологии, россия, сергей вершинин, оон
Технологии, Россия, Сергей Вершинин, ООН
В МИД назвали тему ИИ на международных площадках перегретой
Замглавы МИД Вершинин: тема ИИ на международных площадках перегрета
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тема искусственного интеллекта на международных площадках перегрета - ажиотаж искусственно создается иностранными разработчиками, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Действительно, внимание к искусственному интеллекту (ИИ) на международных площадках сейчас очень высокое и все время повышается. Тема отчасти перегрета", - сказал он.
Замминистра пояснил, что ажиотаж во многом создается иностранными разработчиками, стремящимися при поддержке правительств разрекламировать свои решения в этой области.
"Отсюда - попытки некоторых государств обсуждать тему развития и регулирования искусственного интеллекта в узких форматах, куда не зовут большинство стран Глобального Юга и Востока", - пояснил высокопоставленный дипломат. В качестве примера он привел Парижский саммит по искусственному интеллекту, который, к слову, завершился без должных результатов.
По его словам, Россия
, в свою очередь, настаивает на рассмотрении проблематики искусственного интеллекта и всех ее аспектов в рамках профильных структур ООН
, которые обеспечивают равноправное участие всех без исключения стран.