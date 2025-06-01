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Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации - РИА Новости, 01.06.2025
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20:49 01.06.2025 (обновлено: 21:42 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/medinskiy-2020339516.html
Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации
Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации - РИА Новости, 01.06.2025
Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации
Помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:49:00+03:00
2025-06-01T21:42:00+03:00
стамбул
владимир мединский
турция
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган. Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума будут в понедельник. Он добавил, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы включил в меморандум, но реакция на них будет тоже завтра. По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми. Они настаивают на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250531/peremirie-2020098161.html
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Дворец Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины
Меры безопасности у дворца Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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стамбул, владимир мединский, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, политика, россия, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, сергей лавров, василий небензя
Стамбул, Владимир Мединский, Турция, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Политика, Россия, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Сергей Лавров, Василий Небензя
Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации

Мединский прибыл в Турцию во главе делегации РФ на встречу с украинской стороной

© RIA_Kremlinpool/TelegramПомощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной
Помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© RIA_Kremlinpool/Telegram
Помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган.
Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума будут в понедельник.
Он добавил, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы включил в меморандум, но реакция на них будет тоже завтра.
По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми. Они настаивают на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.
На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
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Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
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