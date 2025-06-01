https://ria.ru/20250601/mchs-2020205922.html

При ЧП в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли

При ЧП в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли - РИА Новости, 01.06.2025

При ЧП в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли

По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК), при ЧП в Брянской области три человека погибли, 28 - направлены в лечебные... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:36:00+03:00

2025-06-01T01:36:00+03:00

2025-06-01T06:48:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение моста на поезд в брянской области

александр богомаз

выгоничский район

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК), при ЧП в Брянской области три человека погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта."По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения. К ликвидации последствий аварии привлечено порядка 180 человек и 60 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020206049.html

брянская область

россия

выгоничский район

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происшествия, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области, александр богомаз, выгоничский район, московская железная дорога