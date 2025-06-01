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При ЧП в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли
При ЧП в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли - РИА Новости, 01.06.2025
При ЧП в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли
По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК), при ЧП в Брянской области три человека погибли, 28 - направлены в лечебные... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:36:00+03:00
2025-06-01T01:36:00+03:00
2025-06-01T06:48:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение моста на поезд в брянской области
александр богомаз
выгоничский район
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК), при ЧП в Брянской области три человека погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта."По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения. К ликвидации последствий аварии привлечено порядка 180 человек и 60 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020206049.html
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происшествия, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области, александр богомаз, выгоничский район, московская железная дорога
Происшествия, Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Александр Богомаз, Выгоничский район, Московская железная дорога
При ЧП в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли
МЧС: при обрушении моста на поезд пострадали 28 человек, трое погибли