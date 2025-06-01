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В МЧС рассказали о работе на месте обрушения моста в Брянской области
В МЧС рассказали о работе на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
В МЧС рассказали о работе на месте обрушения моста в Брянской области
Основные усилия МЧС при ЧП в Брянской области направлены на поиск и деблокирование людей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:13:00+03:00
2025-06-01T01:13:00+03:00
2025-06-01T10:59:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основные усилия МЧС при ЧП в Брянской области направлены на поиск и деблокирование людей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области продолжаются. Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов пассажирского поезда. Основные усилия направлены на поиск и скорейшее деблокирование людей", - говорится в сообщении. Кроме того, в зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны, которые помогут в скорейшей ликвидации последствий аварии.
https://ria.ru/20250601/most-2020202046.html
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происшествия, россия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Россия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В МЧС рассказали о работе на месте обрушения моста в Брянской области
МЧС: основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей