https://ria.ru/20250601/mchs-2020204377.html

В МЧС рассказали о работе на месте обрушения моста в Брянской области

В МЧС рассказали о работе на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

В МЧС рассказали о работе на месте обрушения моста в Брянской области

Основные усилия МЧС при ЧП в Брянской области направлены на поиск и деблокирование людей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:13:00+03:00

2025-06-01T01:13:00+03:00

2025-06-01T10:59:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основные усилия МЧС при ЧП в Брянской области направлены на поиск и деблокирование людей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области продолжаются. Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов пассажирского поезда. Основные усилия направлены на поиск и скорейшее деблокирование людей", - говорится в сообщении. Кроме того, в зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны, которые помогут в скорейшей ликвидации последствий аварии.

https://ria.ru/20250601/most-2020202046.html

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происшествия, россия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области