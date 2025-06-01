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Мальчик из ДНР рассказал в День защиты детей о своем хобби - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:20 01.06.2025 (обновлено: 06:33 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/malchik-2020218256.html
Мальчик из ДНР рассказал в День защиты детей о своем хобби
Мальчик из ДНР рассказал в День защиты детей о своем хобби - РИА Новости, 01.06.2025
Мальчик из ДНР рассказал в День защиты детей о своем хобби
Одиннадцатилетний мальчик Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР), который сейчас находится под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости в Международный день защиты РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:20:00+03:00
2025-06-01T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
париж
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР), который сейчас находится под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости в Международный день защиты детей о своем увлечении - собирать осколки от разорвавшихся снарядов. "Собирал осколки, их было очень много. Помню, был еще такой огромный, от какой-то ракеты. Но я везде их искал, потому что они уже разорванные", — сказал Матвей, семья которого покинула город и перебралась на подконтрольную России территорию. К одиннадцати годам мальчик уже знает, как выглядит противопехотная мина "Лепесток". "Помню, я сначала увидел огромный осколок, потом подумал, что это мина. Подошел поближе, а оказался осколок огромный. Я знаю, что нельзя к минам подходить. Есть же специальные мины, "Лепесток" называются. Если на них наступить, может ногу оторвать", — поделился он. Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
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донецкая народная республика, россия, париж, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Париж, Вооруженные силы Украины
Мальчик из ДНР рассказал в День защиты детей о своем хобби

Мальчик из Красного Лимана рассказал о сборе осколков от разорвавшихся снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в ДНР
Найденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР), который сейчас находится под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости в Международный день защиты детей о своем увлечении - собирать осколки от разорвавшихся снарядов.
"Собирал осколки, их было очень много. Помню, был еще такой огромный, от какой-то ракеты. Но я везде их искал, потому что они уже разорванные", — сказал Матвей, семья которого покинула город и перебралась на подконтрольную России территорию.
К одиннадцати годам мальчик уже знает, как выглядит противопехотная мина "Лепесток".
"Помню, я сначала увидел огромный осколок, потом подумал, что это мина. Подошел поближе, а оказался осколок огромный. Я знаю, что нельзя к минам подходить. Есть же специальные мины, "Лепесток" называются. Если на них наступить, может ногу оторвать", — поделился он.
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
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