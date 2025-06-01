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Напуганный Россией Макрон не хочет выбирать между Китаем и США

Напуганный Россией Макрон не хочет выбирать между Китаем и США - РИА Новости, 01.06.2025

Напуганный Россией Макрон не хочет выбирать между Китаем и США

Пока Дональд Трамп обрушивался на Китай, якобы не оценивший его доброту и не соблюдающий договоренность о временном сокращении поднятых до небес пошлин,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:00:00+03:00

2025-06-01T08:00:00+03:00

2025-06-01T08:06:00+03:00

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Пока Дональд Трамп обрушивался на Китай, якобы не оценивший его доброту и не соблюдающий договоренность о временном сокращении поднятых до небес пошлин, Эммануэль Макрон выступал в Сингапуре. Если визит во Вьетнам затмила пощечина от супруги, то к следующему пункту поездки президент Франции приготовил большую речь на главном азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". И говорил он в первую очередь об угрозах — не просто Франции и Европе, а миру как таковому.Нет, главной угрозой оказалась не Россия — ее президент Франции назвал просто "экзистенциальной угрозой" для Европы и Запада. Тоже, конечно, немало, однако до роли СССР времен прошлой холодной войны явно не дотягивает: тогда атлантисты пугали "красной угрозой" весь мир, от Латинской Америки до Азии. Сейчас так топорно уже не работают, тем более после того, как предпринятая попытка изолировать и заблокировать Россию провалилась, а Глобальный Юг в лицо говорит Западу о его двойных стандартах и откровенной лжи. Впрочем, Макрон не удержался от того, чтобы все-таки попытаться припугнуть азиатов последствиями событий на Украине: сообщив, что всегда был против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии, он заявил, что, если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Азии, он "должен не допустить, чтобы КНДР была задействована на европейской земле".Это, конечно, поразительно — северокорейские солдаты, принимавшие участие в боях в Курской области (мало того что Украину преждевременно записали в Европу, но тут уже и Россия оказывается европейской), служат аргументом в пользу того, чтобы пугать китайцев европейским военным присутствием в Азии! Но Поднебесная обложена американскими базами, европейские страны НАТО (Франция и Британия) предоставляют американцам свою военную инфраструктуру в Индо-Тихоокеанском регионе, Британия участвует в откровенно антикитайском AUKUS, Италия с Британией разрабатывают вместе с Японией истребитель шестого поколения, а Макрон уверяет, что НАТО не присутствует в Азии. То есть европейцы не помогают американцам в сдерживании Китая? Ну, конечно, не помогают — в той степени, в которой этого требуют американцы: не разрывают торговые связи и недостаточно ограничивают китайские инвестиции и экспорт технологий.К тому же требовать от Китая повлиять на КНДР это еще и чистая глупость. Ким Чен Ын абсолютно независим от внешних сил, да Пекин и не будет давить на Пхеньян из-за участия военнослужащих Корейской народной армии в боях на русской земле. Не только потому, что это бессмысленно и не отвечает китайским интересам, но и потому, что никто в Китае не верит европейским обещаниям: смотрят на реальные дела. Конечно, Китай заинтересован в том, чтобы уменьшить зависимость ЕС от США, но в своей игре с Европой он исходит из того, что НАТО, то есть ее европейская часть, постепенно все равно втягивается в азиатские дела. Потому что не может полностью отказать американцам — максимум, на что способны некоторые европейцы, это тянуть время.Понятно, что Европа не хочет рвать с Китаем — и в этом смысле Макрон просто пытается найти хоть какое-то оправдание перед Пекином за то, что европейцы уступают американскому нажиму. Он даже откровенно признает: "Разногласия между США и Китаем — главная угроза для мира сегодня. <...> Нас заставляют выбирать сторону. Если мы пойдем на это, то разрушим мировой порядок и методично уничтожим все институты, которые были созданы после Второй мировой войны для сохранения мира".Обычно о нежелании выбирать между Китаем и США говорят азиатские лидеры — особенно из стран Юго-Восточной Азии. Но они искренни, а Макрон, повторяя то, что говорят азиаты, не имеет их силы духа и воли сопротивляться давлению атлантистов. А порой и сам становится самым радикальным из атлантистов — чего стоят хотя бы его попытки шантажировать Россию вводом европейских контингентов на территорию Украины. То, что это изначально был блеф, уже неважно — ведь Париж и Лондон таким образом подбадривали киевские власти и уменьшали эффект от давления Трампа на Зеленского. То есть, по сути, Макрон срывал возможность мирного процесса, а теперь еще и заявляет, что готовность США ввести против России новые санкции (якобы за нежелание мирного урегулирования) станет "тестом доверия" для Трампа. Страшно даже представить себе, что будет, если президент США не оправдает доверия французского коллеги.Но Макрон не был бы самим собой, если бы тут же не говорил прямо противоположное — о последствиях для Запада в целом: "Если США и европейцы не смогут в сжатые сроки урегулировать ситуацию на Украине, я думаю, что доверие к ним, учитывая, что они претендуют на урегулирование любого кризиса в этих регионах, будет очень низким".Речь идет о доверии к Западу в Азии, но оно и так стабильно падает. По целому ряду причин, в том числе и из-за поведения Запада в отношении России. Еще важнее то, что азиаты видят, что атлантисты пытаются использовать их в антикитайских комбинациях — и отвергают это точно так же, как и попытки подключить их к блокаде России. А учитывая, что под "урегулированием на Украине" Макрон подразумевает победу Запада — то есть принуждение России отдать ее атлантистам, — можно смело прогнозировать нулевые шансы на подобный исход.То есть доверие к Западу на Востоке упадет ниже минимального критического уровня — и исправить это уже не удастся.

https://ria.ru/20250530/makron-2020012903.html

https://ria.ru/20250530/makron-2020061823.html

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020082536.html

https://ria.ru/20250529/zaharova-2019804046.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, китай, россия, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, ким чен ын, нато, евросоюз, азия