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В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/lnr-2020318005.html
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства - РИА Новости, 01.06.2025
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства
Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства обнаружили сотрудники Росгвардии в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:32:00+03:00
2025-06-01T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омон россии
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства обнаружили сотрудники Росгвардии в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Тайники найдены вблизи одного из населенных пунктов в ходе отработки информации, полученной сотрудниками собственной безопасности ведомства и ФСБ России", - говорится в сообщении. Уточняется, что из схронов изъяты два гранатомета и выстрелы к ним, крупнокалиберные патроны, 20 ручных гранат с запалами, свыше 3 килограммов взрывчатки, противопехотная мина и 122-миллиметровый снаряд, переделанный в самодельное взрывное устройство. "Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН уничтожили взрывоопасные предметы накладным зарядом на месте", - пояснили в ведомстве.
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России, Происшествия
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства

Росгвардия нашла в ЛНР схроны с оружием и боеприпасами натовского производства

© Новости Росгвардии/TelegramСхроны с оружием и боеприпасами натовского производства, обнаруженные сотрудниками Росгвардии в ЛНР
Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства, обнаруженные сотрудниками Росгвардии в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Новости Росгвардии/Telegram
Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства, обнаруженные сотрудниками Росгвардии в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства обнаружили сотрудники Росгвардии в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Тайники найдены вблизи одного из населенных пунктов в ходе отработки информации, полученной сотрудниками собственной безопасности ведомства и ФСБ России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из схронов изъяты два гранатомета и выстрелы к ним, крупнокалиберные патроны, 20 ручных гранат с запалами, свыше 3 килограммов взрывчатки, противопехотная мина и 122-миллиметровый снаряд, переделанный в самодельное взрывное устройство.
"Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН уничтожили взрывоопасные предметы накладным зарядом на месте", - пояснили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОМОН РоссииПроисшествия
 
 
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