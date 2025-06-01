https://ria.ru/20250601/lnr-2020318005.html

В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства

В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства - РИА Новости, 01.06.2025

В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства

Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства обнаружили сотрудники Росгвардии в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:32:00+03:00

2025-06-01T18:32:00+03:00

2025-06-01T18:32:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства обнаружили сотрудники Росгвардии в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Тайники найдены вблизи одного из населенных пунктов в ходе отработки информации, полученной сотрудниками собственной безопасности ведомства и ФСБ России", - говорится в сообщении. Уточняется, что из схронов изъяты два гранатомета и выстрелы к ним, крупнокалиберные патроны, 20 ручных гранат с запалами, свыше 3 килограммов взрывчатки, противопехотная мина и 122-миллиметровый снаряд, переделанный в самодельное взрывное устройство. "Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН уничтожили взрывоопасные предметы накладным зарядом на месте", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250529/naemniki-2019696630.html

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии, происшествия