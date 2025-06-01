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В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства - РИА Новости, 01.06.2025
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства
Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства обнаружили сотрудники Росгвардии в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:32:00+03:00
2025-06-01T18:32:00+03:00
2025-06-01T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства обнаружили сотрудники Росгвардии в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Тайники найдены вблизи одного из населенных пунктов в ходе отработки информации, полученной сотрудниками собственной безопасности ведомства и ФСБ России", - говорится в сообщении. Уточняется, что из схронов изъяты два гранатомета и выстрелы к ним, крупнокалиберные патроны, 20 ручных гранат с запалами, свыше 3 килограммов взрывчатки, противопехотная мина и 122-миллиметровый снаряд, переделанный в самодельное взрывное устройство. "Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН уничтожили взрывоопасные предметы накладным зарядом на месте", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20250529/naemniki-2019696630.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России, Происшествия
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства
Росгвардия нашла в ЛНР схроны с оружием и боеприпасами натовского производства