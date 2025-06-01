https://ria.ru/20250601/linii-2020270680.html
ГП распорядилась открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском
ГП распорядилась открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском - РИА Новости, 01.06.2025
ГП распорядилась открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском
По происшествиям в Брянской и Курской областях открыты горячие линии, особое внимание поручено уделить вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:01:00+03:00
2025-06-01T13:01:00+03:00
2025-06-01T13:01:00+03:00
происшествия
курская область
россия
брянская область
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По происшествиям в Брянской и Курской областях открыты горячие линии, особое внимание поручено уделить вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим, сообщается в Telegram-канале ГП РФ. "По требованию Генпрокурора России в указанных прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Глава надзорного ведомства распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим", - говорится в сообщении. Телефоны горячих линий: Курская область: +79103115234; Брянская область: +79621381515. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html
https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020269392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, курская область, россия, брянская область, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Курская область, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
ГП распорядилась открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском
ГП распорядилась открыть горячие линии после ЧП с мостами под Брянском и Курском