https://ria.ru/20250601/linii-2020270680.html

ГП распорядилась открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском

ГП распорядилась открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском - РИА Новости, 01.06.2025

ГП распорядилась открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском

По происшествиям в Брянской и Курской областях открыты горячие линии, особое внимание поручено уделить вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:01:00+03:00

2025-06-01T13:01:00+03:00

2025-06-01T13:01:00+03:00

происшествия

курская область

россия

брянская область

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По происшествиям в Брянской и Курской областях открыты горячие линии, особое внимание поручено уделить вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим, сообщается в Telegram-канале ГП РФ. "По требованию Генпрокурора России в указанных прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Глава надзорного ведомства распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим", - говорится в сообщении. Телефоны горячих линий: Курская область: +79103115234; Брянская область: +79621381515. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html

https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020269392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, брянская область, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области