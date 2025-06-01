Рейтинг@Mail.ru
Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 01.06.2025 (обновлено: 23:40 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html
Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском
Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском
Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Макро Рубио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:28:00+03:00
2025-06-01T23:40:00+03:00
сша
курская область
украина
александр бастрыкин
александр богомаз
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332475_3:0:1267:711_1920x0_80_0_0_86e591715a30a944b244c6912afa02c8.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Макро Рубио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.О ЧП под Курском и БрянскомОб Украине
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020333853.html
сша
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа по разборке моста в Брянской области после его обрушения
Рабочие начали разбирать мост в Брянской области после его обрушения, передает корреспондент РИА Новости. Чтобы разобрать обрушенный мост, был произведен его искусственный подрыв. После этого рабочие с использованием спецтехники начали разбирать его обломки.
2025-06-01T23:28
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332475_161:0:1109:711_1920x0_80_0_0_9ab9126ea08a00e1d23c88687b5dd225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, курская область, украина, александр бастрыкин, александр богомаз, сергей лавров
США, Курская область, Украина, Александр Бастрыкин, Александр Богомаз, Сергей Лавров

Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Макро Рубио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

О ЧП под Курском и Брянском

  • Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях;
  • компетентные органы тщательно расследуют подрывы;
  • результаты расследования опубликуют в самое ближайшее время;
  • виновные будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание.

В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезда.

Об Украине

  • Лавров и Рубио обсудили ситуацию, связанную с кризисом на Украине;
  • они обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования кризиса;
  • главы внешнеполитических ведомств коснулись планов возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Белый дом не знал о планах Киева по Мурманской области, сообщили СМИ
Вчера, 20:06
 
СШАКурская областьУкраинаАлександр БастрыкинАлександр БогомазСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала