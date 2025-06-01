https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html

Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Макро Рубио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:28:00+03:00

2025-06-01T23:28:00+03:00

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сша

курская область

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александр бастрыкин

александр богомаз

сергей лавров

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Макро Рубио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.О ЧП под Курском и БрянскомОб Украине

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020333853.html

сша

курская область

украина

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Работа по разборке моста в Брянской области после его обрушения Рабочие начали разбирать мост в Брянской области после его обрушения, передает корреспондент РИА Новости. Чтобы разобрать обрушенный мост, был произведен его искусственный подрыв. После этого рабочие с использованием спецтехники начали разбирать его обломки. 2025-06-01T23:28 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, курская область, украина, александр бастрыкин, александр богомаз, сергей лавров