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Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском
Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском
Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Макро Рубио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:28:00+03:00
2025-06-01T23:28:00+03:00
2025-06-01T23:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Макро Рубио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.О ЧП под Курском и БрянскомОб Украине
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Работа по разборке моста в Брянской области после его обрушения
Рабочие начали разбирать мост в Брянской области после его обрушения, передает корреспондент РИА Новости.
Чтобы разобрать обрушенный мост, был произведен его искусственный подрыв. После этого рабочие с использованием спецтехники начали разбирать его обломки.
2025-06-01T23:28
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сша, курская область, украина, александр бастрыкин, александр богомаз, сергей лавров
США, Курская область, Украина, Александр Бастрыкин, Александр Богомаз, Сергей Лавров