https://ria.ru/20250601/kvitantsii-2020208944.html

Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше - РИА Новости, 01.06.2025

Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

Срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года, но и потом лучше их не выбрасывать: иногда такие документы становятся весомым аргументом в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:18:00+03:00

2025-06-01T03:18:00+03:00

2025-06-01T03:18:00+03:00

жкх

общество

србуи иващенко

европейская юридическая служба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991451362_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5c2154870d8624f2a5ebe466fc8af2de.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года, но и потом лучше их не выбрасывать: иногда такие документы становятся весомым аргументом в суде, рассказала агентству Прайм ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. По ее словам, наличие квитанции не только поможет доказать факт оплаты коммунальных услуг, но и пригодится в других ситуациях. Например, она подтвердит, что вы проживали в квартире, арендовали ее, вели совместное хозяйство или фактически приняли наследство в положенный по закону срок. Квитанцию за ЖКУ могут принять в качестве доказательства алиментных выплат.“Поэтому рекомендуем хранить квитанции как минимум 3 года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться”, — советует Иващенко.

https://ria.ru/20250524/zhkkh-2018795498.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, общество, србуи иващенко, европейская юридическая служба