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Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше - РИА Новости, 01.06.2025
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03:18 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/kvitantsii-2020208944.html
Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше
Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше - РИА Новости, 01.06.2025
Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше
Срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года, но и потом лучше их не выбрасывать: иногда такие документы становятся весомым аргументом в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T03:18:00+03:00
2025-06-01T03:18:00+03:00
жкх
общество
србуи иващенко
европейская юридическая служба
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года, но и потом лучше их не выбрасывать: иногда такие документы становятся весомым аргументом в суде, рассказала агентству Прайм ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. По ее словам, наличие квитанции не только поможет доказать факт оплаты коммунальных услуг, но и пригодится в других ситуациях. Например, она подтвердит, что вы проживали в квартире, арендовали ее, вели совместное хозяйство или фактически приняли наследство в положенный по закону срок. Квитанцию за ЖКУ могут принять в качестве доказательства алиментных выплат.“Поэтому рекомендуем хранить квитанции как минимум 3 года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться”, — советует Иващенко.
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жкх, общество, србуи иващенко, европейская юридическая служба
ЖКХ, Общество, Србуи Иващенко, Европейская Юридическая Служба
Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

Юрист Иващенко: квитанции об оплате ЖКУ лучше не выбрасывать на случай суда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года, но и потом лучше их не выбрасывать: иногда такие документы становятся весомым аргументом в суде, рассказала агентству Прайм ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
По ее словам, наличие квитанции не только поможет доказать факт оплаты коммунальных услуг, но и пригодится в других ситуациях. Например, она подтвердит, что вы проживали в квартире, арендовали ее, вели совместное хозяйство или фактически приняли наследство в положенный по закону срок. Квитанцию за ЖКУ могут принять в качестве доказательства алиментных выплат.
«
“Поэтому рекомендуем хранить квитанции как минимум 3 года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться”, — советует Иващенко.
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