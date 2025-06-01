Почему звезда "Джентльменов удачи" умер вдали от Родины?
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Советском Союзе Савелия Крамарова называли "королем эпизода", а в США Робин Уильямс прозвал его "советским Джерри Льюисом". Несмотря на мечту дожить до 120 лет, строгие диеты и занятия спортом, Савелий ушел из жизни в возрасте 60 лет. Что стало причиной?
Детство, опаленное репрессиями: сирота в 16 лет и не та внешность
Савелий Крамаров родился 13 октября 1934 года в обеспеченной московской семье, но в 16 лет стал круглым сиротой. Его отец, известный адвокат Виктор Савельевич Крамаров, дважды подвергался аресту, в 1938 и 1950 годах. После отбывания наказания он вернулся к новой жизни с другой женщиной. Мать Савелия, Бенедикта Соломоновна, скончалась от рака в возрасте 40 лет. После ее смерти опеку над Савелием взял дядя Леопольд Соломонович Волчек.
© Мосфильм (1962)Савелий Крамаров в фильме "Ход конем"
© Мосфильм (1962)
Савелий Крамаров в фильме "Ход конем"
С ранних лет Крамаров мечтал стать артистом, проводя много времени в кинотеатре благодаря соседке, работавшей контроллером. Однако дядя Леопольд считал, что актерская профессия недостойна их семьи и настаивал на выборе более серьезной специальности.
После окончания школы Савелий попытался поступить в театральный вуз, но провалился на первом туре. Члены приемной комиссии единодушно заявили, что с такой внешностью в артисты не берут. Огорченный, он подал документы в лесотехнический институт, куда мог поступить как сын "врага народа".
© РИА Новости / Снимок с экрана | Перейти в медиабанкСавелий Крамаров в фильме "Новые приключения неуловимых мстителей
Савелий Крамаров в фильме "Новые приключения неуловимых мстителей
В 1958 году, получив диплом специалиста по озеленению, он устроился на работу в Московский зелентрест. Тем не менее, любовь к актерству не оставляла Крамарова. Во время учебы в институте он начал посещать театральную студию "Первый шаг" при Центральном доме работников искусств.
"Не каждому артисту удается так успешно сыграть в эпизоде"
Случайная встреча изменила все для Савелия. Однажды, возвращаясь с работы, он заметил, что часть улицы перекрыта, а вокруг собралось множество людей. Подойдя ближе, Крамаров понял, что здесь проходят съемки фильма.
В этот момент режиссер, находившийся в центре событий, обвел взглядом толпу и неожиданно обратился к к нему: "Молодой человек, можете сыграть удивление или испуг?"
— "Не пробовал, но, думаю, смогу", — ответил он.
— "Что ж, сейчас и попробуете!"
© Мосфильм (1975)Савелий Крамаров в фильме "Не может быть!"
© Мосфильм (1975)
Савелий Крамаров в фильме "Не может быть!"
Когда оператор направил на Савелия объектив, тот изобразил испуг, широко раскрыв глаза и рот. После завершения съемок режиссер подошел к Савелию, вручил ему три рубля и сказал: "Не каждому артисту удается так успешно сыграть в эпизоде. У вас отличная фактура! Имейте это в виду".
После этого Крамаров начал отправлять свои фотографии в различные киностудии и вскоре получил небольшую роль в фильме "Им было по девятнадцать". Настоящий успех и любовь зрителей пришли к нему с выходом картины "Неуловимые мстители", хотя он появился всего в одном эпизоде. К 1970 году фильмография Крамарова насчитывала более 40 работ, среди которых такие фильмы, как "Сказка о потерянном времени", "Город мастеров", "Трембита", "Тайна железной двери", а также комедии "12 стульев" и "Джентльмены удачи".
© Мосфильм (1973)Савелий Крамаров в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
Савелий Крамаров в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
Нина Маслова, его партнерша по фильму "Большая перемена", вспоминала о кинофестивале в Баку: "Там всех представляли: "Артист кино Савелий Крамаров!" — и я своими глазами видела, как сидящие в первом ряду седые академики с бородами до пояса встали и устроили настоящую овацию!"
Только в 38 лет Савелий стал студентом ГИТИСа. Он мечтал о серьезной драматической роли, но даже после окончания института ни один театр не принял его в свою труппу. За свою карьеру он снялся в 74 фильмах, но, к сожалению, ни один режиссер не предложил ему главную роль.
Написал письмо президенту Америки и уехал покорять Голливуд
В 1981 году Савелий Крамаров эмигрировал в Израиль, так как в последние годы в СССР он получал мало предложений на съемки и решил переехать к единственному оставшемуся в живых родственнику. Советские власти отказывались выпускать популярного актера за границу.
В ответ на это Крамаров вместе с режиссером Александром Левенбуком написал открытое письмо Рональду Рейгану, только что избранному президенту США и бывшему актеру. В письме актер просил о помощи: "Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может".
© Фото : Мосфильм, 1971Савелий Крамаров и Олег Видов в фильме "Джентльмены удачи"
© Фото : Мосфильм, 1971
Савелий Крамаров и Олег Видов в фильме "Джентльмены удачи"
Это письмо было прочитано в эфире "Голоса Америки"*, после чего Савелий вылетел в Вену. Прямого сообщения между СССР и Израилем не существовало, и до дяди он не доехал, начав гастролировать по Европе и Америке. Крамаров в итоге переехал в США и первое время жил у своего друга, актера Ильи Баскина, с которым ранее снимался в "Большой перемене".
Спустя год оба друга снялись в драме "Москва на Гудзоне" с Робином Уильямсом, где Крамаров сыграл работника КГБ Бориса, а Баскин — клоуна Анатолия. Режиссер Пол Мазурски отмечал, что у Крамарова была потрясающая внешность, но просил его быть более реалистичным в игре.
© Bavaria Film (1984)Робин Уильямс и Савелий Крамаров в фильме "Москва на Гудзоне"
© Bavaria Film (1984)
Робин Уильямс и Савелий Крамаров в фильме "Москва на Гудзоне"
После премьеры, благодаря Уильямсу, Савелия начали называть "советским Джерри Льюисом", что отразило его комедийный талант. Крамарову пришлось учить английский язык ради карьеры в Голливуде, но он так и не смог овладеть им на должном уровне. Он также получил роль русского космонавта в фильме "2010: год вступления в контакт", продолжении "Космической Одиссеи". Во время съемок он показал сложный характер, отказываясь работать в субботу в соответствии с правилами. Продюсеры хотели, чтобы он сыграл карикатурного космонавта, но Крамаров отказался от этой идеи. В результате ему больше не предлагали такие роли.
Тем не менее, он вступил в Гильдию киноактеров США и купил небольшой дом, хотя так и не смог достичь той же славы, что имел в СССР.
Крамаров в сцене из фильма "Новые приключения неуловимых"
Здоровый образ жизни не спас от болезни
Савелий Крамаров всю жизнь строго придерживался здорового образа жизни. Сначала он следовал разным диетам, затем отказался от чая, кофе и алкоголя, перейдя на травяные отвары. Познакомившись с книгой Поля Брэгга "Чудо голодания", актер практиковал длительные периоды голодания до 10 дней. Он выполнял рекомендации диетологов и был сторонником восточной медицины. В США Крамаров уделял еще больше внимания здоровью. Он начинал день со стакана теплой воды с лимоном, делал гимнастику для мозга, стоя на голове полчаса, затем пил свежезаваренный травяной чай и бегал 10–12 км вдоль океана.
Жена актера Наталья Сирадзе вспоминала: "Савелий использовал только отфильтрованную воду, всегда возил с собой кипятильник и термос для заваривания овсянки на ночь. Он строго соблюдал режим: спал в отдельной комнате, отключал телефон в одно и то же время и не позволял будить себя. По утрам вставал в хорошем настроении, медитировал, стоял на голове час, делал зарядку и играл в теннис".
© Экспостроймаш (1993)Савелий Крамаров в фильме "Русский бизнес"
© Экспостроймаш (1993)
Савелий Крамаров в фильме "Русский бизнес"
В январе 1995 года Савелий Крамаров ощутил сильную боль в левой стороне живота. После нескольких дней терпения он обратился к врачу и узнал, что у него рак прямой кишки. Актеру сделали операцию и назначили курс химиотерапии, который помог остановить болезнь, но вскоре возникли новые проблемы. Интенсивный прием лекарств вызвал воспаление внутренней оболочки сердца — эндокардит, что привело к тромбозу и инсульту. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь артиста не удалось. Савелий Крамаров скончался 6 июня 1995 года. Его похоронили на еврейском мемориальном кладбище "Холмы Вечности" близ Сан-Франциско.
© Роскомкино (1993)Савелий Крамаров в фильме "Настя"
© Роскомкино (1993)
Савелий Крамаров в фильме "Настя"
Два года спустя скульпторы Михаил Шемякин и Вячеслав Бухаев установили на могиле актера памятник в виде гримерного столика с раскрытой книгой, на страницах которой перечислены фильмы, в которых снимался Крамаров. Слева находится занавес, справа — портрет артиста, а посередине разбросаны маски несыгранных трагических ролей.
Хотя Крамаров так и не сыграл Гамлета, Чацкого или Короля Лира, его талант будет жить в памяти поклонников.
* СМИ, признанное в России иноагентом.