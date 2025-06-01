https://ria.ru/20250601/kramarov-2020053475.html

Почему звезда "Джентльменов удачи" умер вдали от Родины?

Почему звезда "Джентльменов удачи" умер вдали от Родины? - РИА Новости, 01.06.2025

Почему звезда "Джентльменов удачи" умер вдали от Родины?

В Советском Союзе Савелия Крамарова называли "королем эпизода", а в США Робин Уильямс прозвал его "советским Джерри Льюисом". Несмотря на мечту дожить до 120... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:45:00+03:00

2025-06-01T09:45:00+03:00

2025-06-01T09:45:00+03:00

савелий крамаров

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рональд рейган

центральный дом работников искусств

америка

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Советском Союзе Савелия Крамарова называли "королем эпизода", а в США Робин Уильямс прозвал его "советским Джерри Льюисом". Несмотря на мечту дожить до 120 лет, строгие диеты и занятия спортом, Савелий ушел из жизни в возрасте 60 лет. Что стало причиной?Детство, опаленное репрессиями: сирота в 16 лет и не та внешностьСавелий Крамаров родился 13 октября 1934 года в обеспеченной московской семье, но в 16 лет стал круглым сиротой. Его отец, известный адвокат Виктор Савельевич Крамаров, дважды подвергался аресту, в 1938 и 1950 годах. После отбывания наказания он вернулся к новой жизни с другой женщиной. Мать Савелия, Бенедикта Соломоновна, скончалась от рака в возрасте 40 лет. После ее смерти опеку над Савелием взял дядя Леопольд Соломонович Волчек.С ранних лет Крамаров мечтал стать артистом, проводя много времени в кинотеатре благодаря соседке, работавшей контроллером. Однако дядя Леопольд считал, что актерская профессия недостойна их семьи и настаивал на выборе более серьезной специальности. После окончания школы Савелий попытался поступить в театральный вуз, но провалился на первом туре. Члены приемной комиссии единодушно заявили, что с такой внешностью в артисты не берут. Огорченный, он подал документы в лесотехнический институт, куда мог поступить как сын "врага народа". В 1958 году, получив диплом специалиста по озеленению, он устроился на работу в Московский зелентрест. Тем не менее, любовь к актерству не оставляла Крамарова. Во время учебы в институте он начал посещать театральную студию "Первый шаг" при Центральном доме работников искусств."Не каждому артисту удается так успешно сыграть в эпизоде"Случайная встреча изменила все для Савелия. Однажды, возвращаясь с работы, он заметил, что часть улицы перекрыта, а вокруг собралось множество людей. Подойдя ближе, Крамаров понял, что здесь проходят съемки фильма.В этот момент режиссер, находившийся в центре событий, обвел взглядом толпу и неожиданно обратился к к нему: "Молодой человек, можете сыграть удивление или испуг?"— "Не пробовал, но, думаю, смогу", — ответил он.— "Что ж, сейчас и попробуете!"Когда оператор направил на Савелия объектив, тот изобразил испуг, широко раскрыв глаза и рот. После завершения съемок режиссер подошел к Савелию, вручил ему три рубля и сказал: "Не каждому артисту удается так успешно сыграть в эпизоде. У вас отличная фактура! Имейте это в виду".После этого Крамаров начал отправлять свои фотографии в различные киностудии и вскоре получил небольшую роль в фильме "Им было по девятнадцать". Настоящий успех и любовь зрителей пришли к нему с выходом картины "Неуловимые мстители", хотя он появился всего в одном эпизоде. К 1970 году фильмография Крамарова насчитывала более 40 работ, среди которых такие фильмы, как "Сказка о потерянном времени", "Город мастеров", "Трембита", "Тайна железной двери", а также комедии "12 стульев" и "Джентльмены удачи".Нина Маслова, его партнерша по фильму "Большая перемена", вспоминала о кинофестивале в Баку: "Там всех представляли: "Артист кино Савелий Крамаров!" — и я своими глазами видела, как сидящие в первом ряду седые академики с бородами до пояса встали и устроили настоящую овацию!"Только в 38 лет Савелий стал студентом ГИТИСа. Он мечтал о серьезной драматической роли, но даже после окончания института ни один театр не принял его в свою труппу. За свою карьеру он снялся в 74 фильмах, но, к сожалению, ни один режиссер не предложил ему главную роль.Написал письмо президенту Америки и уехал покорять ГолливудВ 1981 году Савелий Крамаров эмигрировал в Израиль, так как в последние годы в СССР он получал мало предложений на съемки и решил переехать к единственному оставшемуся в живых родственнику. Советские власти отказывались выпускать популярного актера за границу. В ответ на это Крамаров вместе с режиссером Александром Левенбуком написал открытое письмо Рональду Рейгану, только что избранному президенту США и бывшему актеру. В письме актер просил о помощи: "Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может".Это письмо было прочитано в эфире "Голоса Америки"*, после чего Савелий вылетел в Вену. Прямого сообщения между СССР и Израилем не существовало, и до дяди он не доехал, начав гастролировать по Европе и Америке. Крамаров в итоге переехал в США и первое время жил у своего друга, актера Ильи Баскина, с которым ранее снимался в "Большой перемене". Спустя год оба друга снялись в драме "Москва на Гудзоне" с Робином Уильямсом, где Крамаров сыграл работника КГБ Бориса, а Баскин — клоуна Анатолия. Режиссер Пол Мазурски отмечал, что у Крамарова была потрясающая внешность, но просил его быть более реалистичным в игре.После премьеры, благодаря Уильямсу, Савелия начали называть "советским Джерри Льюисом", что отразило его комедийный талант. Крамарову пришлось учить английский язык ради карьеры в Голливуде, но он так и не смог овладеть им на должном уровне. Он также получил роль русского космонавта в фильме "2010: год вступления в контакт", продолжении "Космической Одиссеи". Во время съемок он показал сложный характер, отказываясь работать в субботу в соответствии с правилами. Продюсеры хотели, чтобы он сыграл карикатурного космонавта, но Крамаров отказался от этой идеи. В результате ему больше не предлагали такие роли. Тем не менее, он вступил в Гильдию киноактеров США и купил небольшой дом, хотя так и не смог достичь той же славы, что имел в СССР.Здоровый образ жизни не спас от болезниСавелий Крамаров всю жизнь строго придерживался здорового образа жизни. Сначала он следовал разным диетам, затем отказался от чая, кофе и алкоголя, перейдя на травяные отвары. Познакомившись с книгой Поля Брэгга "Чудо голодания", актер практиковал длительные периоды голодания до 10 дней. Он выполнял рекомендации диетологов и был сторонником восточной медицины. В США Крамаров уделял еще больше внимания здоровью. Он начинал день со стакана теплой воды с лимоном, делал гимнастику для мозга, стоя на голове полчаса, затем пил свежезаваренный травяной чай и бегал 10–12 км вдоль океана.Жена актера Наталья Сирадзе вспоминала: "Савелий использовал только отфильтрованную воду, всегда возил с собой кипятильник и термос для заваривания овсянки на ночь. Он строго соблюдал режим: спал в отдельной комнате, отключал телефон в одно и то же время и не позволял будить себя. По утрам вставал в хорошем настроении, медитировал, стоял на голове час, делал зарядку и играл в теннис".В январе 1995 года Савелий Крамаров ощутил сильную боль в левой стороне живота. После нескольких дней терпения он обратился к врачу и узнал, что у него рак прямой кишки. Актеру сделали операцию и назначили курс химиотерапии, который помог остановить болезнь, но вскоре возникли новые проблемы. Интенсивный прием лекарств вызвал воспаление внутренней оболочки сердца — эндокардит, что привело к тромбозу и инсульту. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь артиста не удалось. Савелий Крамаров скончался 6 июня 1995 года. Его похоронили на еврейском мемориальном кладбище "Холмы Вечности" близ Сан-Франциско.Два года спустя скульпторы Михаил Шемякин и Вячеслав Бухаев установили на могиле актера памятник в виде гримерного столика с раскрытой книгой, на страницах которой перечислены фильмы, в которых снимался Крамаров. Слева находится занавес, справа — портрет артиста, а посередине разбросаны маски несыгранных трагических ролей. Хотя Крамаров так и не сыграл Гамлета, Чацкого или Короля Лира, его талант будет жить в памяти поклонников.* СМИ, признанное в России иноагентом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

савелий крамаров, робин уильямс, рональд рейган, центральный дом работников искусств, америка, ссср, сша