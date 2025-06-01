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Осужденному жителю Севастополя отказали в переводе в колонию ближе к дому - РИА Новости, 01.06.2025
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06:18 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/koloniya-2020218034.html
Осужденному жителю Севастополя отказали в переводе в колонию ближе к дому
Осужденному жителю Севастополя отказали в переводе в колонию ближе к дому - РИА Новости, 01.06.2025
Осужденному жителю Севастополя отказали в переводе в колонию ближе к дому
Осужденный на 11 лет за шпионаж житель Севастополя, отбывающий срок в колонии Красноярска, хотел перевода в колонию поближе к родственникам, но ему отказали... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:18:00+03:00
2025-06-01T06:18:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
севастополь
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Осужденный на 11 лет за шпионаж житель Севастополя, отбывающий срок в колонии Красноярска, хотел перевода в колонию поближе к родственникам, но ему отказали из-за угрозы его личной безопасности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, в 2018 году Севастопольский городской суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, признав его виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж). Наказание он отбывал в колонии Красноярска, но хотел добиться перевода в другое исправительное учреждение, ближе к месту жительства родственников. В этом ему было отказано в связи с наличием обстоятельств, препятствующих отбыванию им наказания, а именно из-за наличия угрозы личной безопасности со стороны других осужденных. Фигурант же настаивал, что "угроза личной безопасности" является основанием для перевода осужденного в другое исправительное учреждение, а не для отказа в его переводе. Так, в документах уточняется, что в 2019 году в Красноярскую колонию его перевели из ИК-4 города Пугачева. "По информации ФСИН России…был направлен для отбывания наказания в исправительное учреждение ГУФСИН России по Красноярскому краю из ФКУ ИК-4 УФСИН России по Саратовской области…в целях обеспечения его личной безопасности, поскольку возникла конфликтная ситуация с другими осужденными, содержащимися в указанном учреждении", - уточняется в документах. Помимо этого, мужчина поставлен на профилактический учет как склонный к совершению побега и к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка. Полагая отказ в переводе в другую колонию незаконным, он обратился в суд Красноярска с просьбой повторно пересмотреть его заявление, но там его требования отклонили. Суд, в частности, пришел к выводу, что право осужденного на поддержание социально-полезных связей осуществляется путем личных свиданий, ведения переписки, телефонных переговоров, получения посылок, а материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о лишении его возможности видеться с родственниками в установленные сроки. По информации СМИ, осужденный является севастопольским бизнесменом, его обвиняли в шпионаже в пользу Китая. Детали его дела не сообщаются из-за грифа секретности.
https://ria.ru/20250411/gabyshev-2010608748.html
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происшествия, россия, красноярск, севастополь, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Красноярск, Севастополь, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Осужденному жителю Севастополя отказали в переводе в колонию ближе к дому

Осужденному за шпионаж севастопольцу отказали в переводе в колонию ближе к дому

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Осужденный на 11 лет за шпионаж житель Севастополя, отбывающий срок в колонии Красноярска, хотел перевода в колонию поближе к родственникам, но ему отказали из-за угрозы его личной безопасности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, в 2018 году Севастопольский городской суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, признав его виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж). Наказание он отбывал в колонии Красноярска, но хотел добиться перевода в другое исправительное учреждение, ближе к месту жительства родственников.
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В этом ему было отказано в связи с наличием обстоятельств, препятствующих отбыванию им наказания, а именно из-за наличия угрозы личной безопасности со стороны других осужденных.
Фигурант же настаивал, что "угроза личной безопасности" является основанием для перевода осужденного в другое исправительное учреждение, а не для отказа в его переводе.
Так, в документах уточняется, что в 2019 году в Красноярскую колонию его перевели из ИК-4 города Пугачева.
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"По информации ФСИН России…был направлен для отбывания наказания в исправительное учреждение ГУФСИН России по Красноярскому краю из ФКУ ИК-4 УФСИН России по Саратовской области…в целях обеспечения его личной безопасности, поскольку возникла конфликтная ситуация с другими осужденными, содержащимися в указанном учреждении", - уточняется в документах.
Помимо этого, мужчина поставлен на профилактический учет как склонный к совершению побега и к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка.
Полагая отказ в переводе в другую колонию незаконным, он обратился в суд Красноярска с просьбой повторно пересмотреть его заявление, но там его требования отклонили. Суд, в частности, пришел к выводу, что право осужденного на поддержание социально-полезных связей осуществляется путем личных свиданий, ведения переписки, телефонных переговоров, получения посылок, а материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о лишении его возможности видеться с родственниками в установленные сроки.
По информации СМИ, осужденный является севастопольским бизнесменом, его обвиняли в шпионаже в пользу Китая. Детали его дела не сообщаются из-за грифа секретности.
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