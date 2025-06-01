США превращают АТР в "пороховую бочку", заявили в Китае
МИД КНР: США создают напряженность в АТР, превращая регион в пороховую бочку
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. США создают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превращая АТР в "пороховую бочку", говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Внешнеполитическое ведомство Китая в воскресенье прокомментировало выступление министра обороны США Пита Хегсета на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
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"По сути, США являются настоящей страной-гегемоном, а также основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заявили в МИД КНР.
В Пекине отметили, что Вашингтон ради сохранения своей гегемонии продвигает так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию, размещает наступательные вооружения в Южно-Китайском море, "занимается подстрекательством и создает напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превращая АТР в "пороховую бочку", что вызывает глубокую обеспокоенность стран региона".
В китайском МИД также раскритиковали раздувание Штатами "теории китайской угрозы" и выступили против нападок и очернения КНР. Пекин призвал Вашингтон "действительно уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить преднамеренно подрывать мирную и стабильную обстановку в регионе, прекратить преувеличивать конфликты и конфронтацию, перестать обострять напряженность в регионе".