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США превращают АТР в "пороховую бочку", заявили в Китае - РИА Новости, 01.06.2025
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05:46 01.06.2025 (обновлено: 07:52 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/kitay-2020216461.html
США превращают АТР в "пороховую бочку", заявили в Китае
США превращают АТР в "пороховую бочку", заявили в Китае - РИА Новости, 01.06.2025
США превращают АТР в "пороховую бочку", заявили в Китае
США создают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превращая АТР в "пороховую бочку", говорится в заявлении на сайте МИД КНР. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:46:00+03:00
2025-06-01T07:52:00+03:00
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. США создают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превращая АТР в "пороховую бочку", говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство Китая в воскресенье прокомментировало выступление министра обороны США Пита Хегсета на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. "По сути, США являются настоящей страной-гегемоном, а также основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заявили в МИД КНР. В Пекине отметили, что Вашингтон ради сохранения своей гегемонии продвигает так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию, размещает наступательные вооружения в Южно-Китайском море, "занимается подстрекательством и создает напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превращая АТР в "пороховую бочку", что вызывает глубокую обеспокоенность стран региона".В китайском МИД также раскритиковали раздувание Штатами "теории китайской угрозы" и выступили против нападок и очернения КНР. Пекин призвал Вашингтон "действительно уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить преднамеренно подрывать мирную и стабильную обстановку в регионе, прекратить преувеличивать конфликты и конфронтацию, перестать обострять напряженность в регионе".
https://ria.ru/20250530/tramp-2020072861.html
https://ria.ru/20250601/kitay-2020215631.html
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в мире, сша, китай, атр, пит хегсет
В мире, США, Китай, АТР, Пит Хегсет
США превращают АТР в "пороховую бочку", заявили в Китае

МИД КНР: США создают напряженность в АТР, превращая регион в пороховую бочку

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. США создают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превращая АТР в "пороховую бочку", говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Внешнеполитическое ведомство Китая в воскресенье прокомментировало выступление министра обороны США Пита Хегсета на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
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Трамп хочет провести разговор с Си Цзиньпином
30 мая, 21:23
«
"По сути, США являются настоящей страной-гегемоном, а также основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заявили в МИД КНР.
В Пекине отметили, что Вашингтон ради сохранения своей гегемонии продвигает так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию, размещает наступательные вооружения в Южно-Китайском море, "занимается подстрекательством и создает напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превращая АТР в "пороховую бочку", что вызывает глубокую обеспокоенность стран региона".
В китайском МИД также раскритиковали раздувание Штатами "теории китайской угрозы" и выступили против нападок и очернения КНР. Пекин призвал Вашингтон "действительно уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить преднамеренно подрывать мирную и стабильную обстановку в регионе, прекратить преувеличивать конфликты и конфронтацию, перестать обострять напряженность в регионе".
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В МИД Китая призвали США не раздувать "теории китайской угрозы"
05:30
 
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