https://ria.ru/20250601/kinolog-2020213046.html

Кинолог рассказал, как подготовить собаку к появлению ребенка в семье

Кинолог рассказал, как подготовить собаку к появлению ребенка в семье - РИА Новости, 01.06.2025

Кинолог рассказал, как подготовить собаку к появлению ребенка в семье

Собаки, как и люди, по-разному относятся к детям, особенно к младенцам, но любого питомца следует заранее готовить, если в семье планируется прибавление, чтобы... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:54:00+03:00

2025-06-01T03:54:00+03:00

2025-06-01T03:54:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Собаки, как и люди, по-разному относятся к детям, особенно к младенцам, но любого питомца следует заранее готовить, если в семье планируется прибавление, чтобы оно не обернулось для животного стрессом, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаки, как и люди, все разные: одни любят малышей, другие относятся к ним равнодушно. Поэтому не стоит настраиваться на красивую картинку, что питомец с первого же дня станет идеальной нянькой для вашего ребёнка и полюбит его как своего. Лучше заранее подготовить четвероногого друга к этому событию, проработать поведенческие проблемы, если они есть. Тогда будет больше шансов, что знакомство с ребёнком пройдёт хорошо", – сказал Голубев. По его словам, для начала хозяину стоит оценить наличие нежелательного поведения у собаки. Если питомец склонен к агрессии, желательно проработать это самостоятельно или с кинологом. Причём начинать обучение нужно сразу, потому что взрослых особей переучивать сложнее, и обучение в некоторых случаях может занять несколько месяцев. Кроме того, незадолго до рождения ребёнка кинолог порекомендовал провести обследование питомца у ветеринара, проверить наличие всех прививок и обработать его от паразитов. Кроме того, по словам Голубева, все перемены в доме или квартире нужно проводить заранее и не за один день. Это очень важно, чтобы у собаки не возникла ассоциация, что изменения в её жизни связаны с ребёнком. При переустройстве квартиры желательно дать питомцу время освоиться с новой мебелью или переездом в другую комнату, а также привыкнуть к новым предметам, таким, как кроватка, коляска и детский столик. "Животные улавливают любые перемены в состоянии хозяйки. Часто собака заранее понимает, что хозяйка ждёт ребёнка. В этот период не стоит ограничивать контакт с питомцем. Напротив, можно проводить больше времени вместе, ввести новые ритуалы, чтобы собака чувствовала свою причастность к важному событию. Нередко питомцы начинают заранее ощущать ответственность за беременную хозяйку и её будущего ребёнка: защищают и по-своему проявляют заботу", - также порекомендовал президент РКФ. В день приезда родителей с ребёнком нужно постараться не суетиться, чтобы питомец не перевозбудился. Кроме того, желательно чтобы кто-то заранее выгулял собаку. Первой, по словам Голубева, с собакой должна встретиться хозяйка, чтобы четвероногий друг поприветствовал её после разлуки. Затем можно показать новорожденного, но этот процесс нужно контролировать и держать на поводке собаку, если она крупная. Питомцу понадобится время, чтобы обнюхать нового члена семьи. За интерес и аккуратное поведение собаку стоит похвалить, а если она окажется равнодушной к ребёнку, не настаивать на знакомстве, подчеркнул кинолог. Он предупредил, что в первые дни обстановка в квартире может быть напряжённой. В этот период лучше не игнорировать собаку и не оставлять её в стрессовом состоянии. Лучше, если питомец будет чувствовать себя нужным и полезным, чтобы у животного возникла ревность к ребёнку, заключил Голубев.

https://ria.ru/20250525/kinolog-2018929823.html

https://ria.ru/20250518/kinolog-2017641678.html

https://ria.ru/20250511/kinolog-2016289901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)