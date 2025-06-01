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ХК "Торпедо" подписал двухлетний контракт с Кручининым
ХК "Торпедо" подписал двухлетний контракт с Кручининым - РИА Новости, 01.06.2025
ХК "Торпедо" подписал двухлетний контракт с Кручининым
Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" подписал двухлетний контракт с нападающим Алексеем Кручининым, сообщается в Telegram-канале клуба. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:41:00+03:00
2025-06-01T17:41:00+03:00
2025-06-01T17:41:00+03:00
хоккей
алексей кручинин
северсталь
ска (санкт-петербург)
торпедо
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" подписал двухлетний контракт с нападающим Алексеем Кручининым, сообщается в Telegram-канале клуба. В апреле 2024 года Кручинин покинул нижегородское "Торпедо", где выступал с 2022 года. В феврале 2024 года форвард был отстранен от команды решением экс-главного тренера "Торпедо" Игоря Ларионова. По данным СМИ, хоккеиста отстранили за то, что он договорился о подписании контракта с "Северсталью". В прошедшем сезоне Кручинин сыграл 53 матча в составе "Северстали" и набрал 23 очка (9 голов + 14 передач). В плей-офф КХЛ 33-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в пяти матчах. На протяжении карьеры в КХЛ он также выступал в составе петербургского СКА, ярославского "Локомотива", челябинского "Трактора", пекинского "Куньлуня", уфимского "Салавата Юлаева" и новосибирской "Сибири". Всего в его активе 576 матчей в лиге и 251 (98+153) набранное очко.
https://rsport.ria.ru/20250526/turnir-2019196230.html
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алексей кручинин, северсталь, ска (санкт-петербург), торпедо
Хоккей, Алексей Кручинин, Северсталь, СКА (Санкт-Петербург), Торпедо
ХК "Торпедо" подписал двухлетний контракт с Кручининым
ХК "Торпедо" подписал двухлетний контракт с нападающим Кручининым