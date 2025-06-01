https://ria.ru/20250601/khokkey-2020311351.html

ХК "Торпедо" подписал двухлетний контракт с Кручининым

ХК "Торпедо" подписал двухлетний контракт с Кручининым - РИА Новости, 01.06.2025

ХК "Торпедо" подписал двухлетний контракт с Кручининым

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" подписал двухлетний контракт с нападающим Алексеем Кручининым, сообщается в Telegram-канале клуба. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:41:00+03:00

2025-06-01T17:41:00+03:00

2025-06-01T17:41:00+03:00

хоккей

алексей кручинин

северсталь

ска (санкт-петербург)

торпедо

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" подписал двухлетний контракт с нападающим Алексеем Кручининым, сообщается в Telegram-канале клуба. В апреле 2024 года Кручинин покинул нижегородское "Торпедо", где выступал с 2022 года. В феврале 2024 года форвард был отстранен от команды решением экс-главного тренера "Торпедо" Игоря Ларионова. По данным СМИ, хоккеиста отстранили за то, что он договорился о подписании контракта с "Северсталью". В прошедшем сезоне Кручинин сыграл 53 матча в составе "Северстали" и набрал 23 очка (9 голов + 14 передач). В плей-офф КХЛ 33-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в пяти матчах. На протяжении карьеры в КХЛ он также выступал в составе петербургского СКА, ярославского "Локомотива", челябинского "Трактора", пекинского "Куньлуня", уфимского "Салавата Юлаева" и новосибирской "Сибири". Всего в его активе 576 матчей в лиге и 251 (98+153) набранное очко.

https://rsport.ria.ru/20250526/turnir-2019196230.html

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алексей кручинин, северсталь, ска (санкт-петербург), торпедо