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Келлог неожиданно поддержал слова Путина об Украине
Келлог неожиданно поддержал слова Путина об Украине - РИА Новости, 01.06.2025
Келлог неожиданно поддержал слова Путина об Украине
Спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News признал оправданность слов российского лидера Владимира Путина, назвавшего происходящее на... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:26:00+03:00
2025-06-01T05:26:00+03:00
2025-06-01T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News признал оправданность слов российского лидера Владимира Путина, назвавшего происходящее на Украине прокси-войной против России."Он (Путин. — Прим. ред.) считает это прокси-войной стран НАТО. Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские государства. И Путин это видит", — сказал он.В пятницу Келлог в эфире телеканала ABC назвал обеспокоенность России расширением НАТО на восток закономерной. Он также отметил, что для США вступление Украины в альянс не стоит на повестке дня, и допустил, что он может прекратить расширение к российским границам. В Кремле положительно отреагировали на заявление спецпосланника, отметив, что в Вашингтоне понимают обеспокоенность Москвы по расширению НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Президент России Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, кит келлог
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Кит Келлог
Келлог неожиданно поддержал слова Путина об Украине
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