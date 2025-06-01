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В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров - РИА Новости, 01.06.2025
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16:57 01.06.2025 (обновлено: 18:01 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/kategorii-2020305645.html
В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров
В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров - РИА Новости, 01.06.2025
В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров
К государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября подключат новые категории товаров, сообщил оператор сервиса Центр развития перспективных... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:57:00+03:00
2025-06-01T18:01:00+03:00
экономика
россия
антонина цицулина
ростех
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. К государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября подключат новые категории товаров, сообщил оператор сервиса Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). &quot;С 1 сентября 2025 года несколько новых категорий товаров подключатся к государственной системе маркировки &quot;Честный знак&quot;, в которой уже работают около 900 тысяч компаний. Согласно постановлениям правительства, в систему &quot;Честный знак&quot; будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия&quot;, — сказано в релизе.Сначала компании должны будут зарегистрироваться в системе, а потом начнут наносить уникальные коды на свою продукцию. Как отметили в ЦРПТ, внедрение произойдет поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что маркировка игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции. По ее словам, это позволит легальному бизнесу расширить свое производство и укрепить позиции. Что касается отрасли спортивного питания, доля контрафакта в ней может достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%, оценили в ЦРПТ. &quot;На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в десять раз. Спортпит ждет похожая трансформация&quot;, — указали в пресс-службе центра.Чай, кофе, цикорий и другие растворимые напитки впервые попадут в экспериментальную зону по части маркировки. Результаты эксперимента станут основой для дальнейшего нормативного регулирования. Систему маркировки "Честный знак" ввели в России с 2019 года при участии "Ростеха" для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
https://ria.ru/20250519/mishustin-2017869194.html
https://ria.ru/20250515/dobavki-2017019442.html
https://ria.ru/20250501/markirovka-2014519192.html
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экономика, россия, антонина цицулина, ростех
Экономика, Россия, Антонина Цицулина, Ростех
В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров

В России с сентября начнут маркировать игрушки, сладости и стройматериалы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПирожные
Пирожные - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. К государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября подключат новые категории товаров, сообщил оператор сервиса Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«

"С 1 сентября 2025 года несколько новых категорий товаров подключатся к государственной системе маркировки "Честный знак", в которой уже работают около 900 тысяч компаний. Согласно постановлениям правительства, в систему "Честный знак" будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия", — сказано в релизе.

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Сначала компании должны будут зарегистрироваться в системе, а потом начнут наносить уникальные коды на свою продукцию. Как отметили в ЦРПТ, внедрение произойдет поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что маркировка игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции. По ее словам, это позволит легальному бизнесу расширить свое производство и укрепить позиции.
Что касается отрасли спортивного питания, доля контрафакта в ней может достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%, оценили в ЦРПТ.
«

"На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в десять раз. Спортпит ждет похожая трансформация", — указали в пресс-службе центра.

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Чай, кофе, цикорий и другие растворимые напитки впервые попадут в экспериментальную зону по части маркировки. Результаты эксперимента станут основой для дальнейшего нормативного регулирования.
Систему маркировки "Честный знак" ввели в России с 2019 года при участии "Ростеха" для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
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