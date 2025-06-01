https://ria.ru/20250601/kadyrov-2020352274.html
Кадыров поделился мечтой о будущем республики
Кадыров поделился мечтой о будущем республики - РИА Новости, 01.06.2025
Кадыров поделился мечтой о будущем республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей мечте относительно будущего республики, в том числе свести на ноль безработицу и чтобы молодежь получала как... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:11:00+03:00
2025-06-01T23:11:00+03:00
2025-06-01T23:11:00+03:00
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 1 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей мечте относительно будущего республики, в том числе свести на ноль безработицу и чтобы молодежь получала как светское, так и религиозное образование. "Я мечтаю, чтобы мы всеобщими усилиями свели на ноль безработицу в республике, чтобы люди занимались своим делом, работали, учились, воспитывали детей. Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что в регионе и дальше будут создавать комфортные условия для всех. "Благо, для этого у нас есть возможности и желание трудиться круглые сутки. Мы сделаем всё от нас зависящее в этом направлении", — отметил глава Чечни.
https://ria.ru/20250507/chechnya-2015639916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров поделился мечтой о будущем республики
Кадыров мечтает, чтобы в Чечне получали и светское, и религиозное образование