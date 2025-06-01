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Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами - РИА Новости, 01.06.2025
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:34:00+03:00
2025-06-01T17:34:00+03:00
2025-06-01T17:34:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны, включая пригороды Тель-Авива и Иерусалима. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250113/vvs-1993542107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, запущенной хуситами из Йемена