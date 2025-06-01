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СМИ: Британия хочет купить американские истребители-носители ЯО - РИА Новости, 01.06.2025
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01:47 01.06.2025 (обновлено: 01:48 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/istrebiteli-2020206509.html
СМИ: Британия хочет купить американские истребители-носители ЯО
СМИ: Британия хочет купить американские истребители-носители ЯО - РИА Новости, 01.06.2025
СМИ: Британия хочет купить американские истребители-носители ЯО
Власти Великобритании хотят приобрести американские истребители, способные использовать "тактическое ядерное оружие", в частности бомбы свободного падения,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:47:00+03:00
2025-06-01T01:48:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
джон хили
тони радакин
кир стармер
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Великобритании хотят приобрести американские истребители, способные использовать "тактическое ядерное оружие", в частности бомбы свободного падения, утверждает газета Times. Как отмечает газета, приобретение самолетов станет самым крупным "расширением в обороне " Великобритании со времен холодной войны. "Великобритания хочет закупить истребители, способные применять тактическое ядерное оружие.... Министр обороны Джон Хили и адмирал (начальник штаба обороны Великобритании - ред.) сэр Тони Радакин... планируют приобрести истребители американского производства, способные запускать бомбы свободного падения меньшей мощности, чем обычные ядерные бомбы", - отмечает Times. По словам газеты, британский премьер-министр Кир Стармер также поддержал эти обсуждения, и власти Британии предположительно провели переговоры с Пентагоном. "Высокопоставленные источники сообщили, что Великобритания рассматривает возможность закупки малозаметного истребителя F-35A Lightning компании Lockheed Martin,... однако другие типы самолетов (приобретение - ред.) также обсуждаются", - отмечает газета. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.
https://ria.ru/20250320/britaniya-2006104893.html
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в мире, технологии, великобритания, джон хили, тони радакин, кир стармер, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, Технологии, Великобритания, Джон Хили, Тони Радакин, Кир Стармер, Министерство обороны США, Lockheed Martin
СМИ: Британия хочет купить американские истребители-носители ЯО

Times: Британия хочет купить истребители, способные использовать ядерное оружие

© Фото : Dane WiedmanАмериканский истребитель F-35B
Американский истребитель F-35B - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Dane Wiedman
Американский истребитель F-35B . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Великобритании хотят приобрести американские истребители, способные использовать "тактическое ядерное оружие", в частности бомбы свободного падения, утверждает газета Times.
Как отмечает газета, приобретение самолетов станет самым крупным "расширением в обороне " Великобритании со времен холодной войны.
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"Великобритания хочет закупить истребители, способные применять тактическое ядерное оружие.... Министр обороны Джон Хили и адмирал (начальник штаба обороны Великобритании - ред.) сэр Тони Радакин... планируют приобрести истребители американского производства, способные запускать бомбы свободного падения меньшей мощности, чем обычные ядерные бомбы", - отмечает Times.
По словам газеты, британский премьер-министр Кир Стармер также поддержал эти обсуждения, и власти Британии предположительно провели переговоры с Пентагоном.
"Высокопоставленные источники сообщили, что Великобритания рассматривает возможность закупки малозаметного истребителя F-35A Lightning компании Lockheed Martin,... однако другие типы самолетов (приобретение - ред.) также обсуждаются", - отмечает газета.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.
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