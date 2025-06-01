https://ria.ru/20250601/internet-2020336032.html
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 01.06.2025
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием БПЛА, сообщило министерство... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:23:00+03:00
2025-06-01T20:23:00+03:00
2025-06-01T20:23:00+03:00
технологии
ярославская область
интернет
беспилотники
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием БПЛА, сообщило министерство региональной безопасности. "В настоящее время в регионе угрозы БПЛА нет. Работа мобильного интернета в регионе ограничена в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250601/pvo-2020272653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ярославская область, интернет, беспилотники
Технологии, Ярославская область, Интернет, Беспилотники
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы БПЛА