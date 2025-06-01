https://ria.ru/20250601/internet-2020336032.html

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 01.06.2025

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

Работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием БПЛА, сообщило министерство... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:23:00+03:00

2025-06-01T20:23:00+03:00

2025-06-01T20:23:00+03:00

технологии

ярославская область

интернет

беспилотники

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием БПЛА, сообщило министерство региональной безопасности. "В настоящее время в регионе угрозы БПЛА нет. Работа мобильного интернета в регионе ограничена в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250601/pvo-2020272653.html

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, ярославская область, интернет, беспилотники