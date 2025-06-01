https://ria.ru/20250601/igrushki-2020250750.html

Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек

Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек - РИА Новости, 01.06.2025

Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек

Минпросвещения РФ готовит для педагогов школ и детских садов единые методические рекомендации по использованию игр и игрушек с учетом возрастных и... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:11:00+03:00

2025-06-01T11:11:00+03:00

2025-06-01T11:11:00+03:00

общество

россия

александр бугаев

общество "знание"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ готовит для педагогов школ и детских садов единые методические рекомендации по использованию игр и игрушек с учетом возрастных и социокультурных особенностей ребенка, сообщил первый замминистра Александр Бугаев. "Готовим с соответствующими комиссиями рекомендации по единым требованиям качества и безопасности (использования детских игрушек - ред.) … образовательной среды", - сказал Бугаев в ходе заседания Организационного комитета Всероссийского конкурса "Родная игрушка". По его словам, соответствующие методические рекомендации обеспечат педагогов сценариями использования игр и игрушек с учетом возрастных и социокультурных особенностей ребенка в различных форматах деятельности. Общество "Знание" совместно с Движением Первых запустило конкурс по разработке отечественных игр и игрушек, которые предназначены для детей от 0 лет. Целью конкурса является стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет, а также воспитывать патриотические чувства и ориентировать на создание крепкой многодетной семьи в будущем.

https://rsport.ria.ru/20250530/putin-2020070482.html

https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, александр бугаев, общество "знание"