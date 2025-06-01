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Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек - РИА Новости, 01.06.2025
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11:11 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/igrushki-2020250750.html
Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек
Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек - РИА Новости, 01.06.2025
Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек
Минпросвещения РФ готовит для педагогов школ и детских садов единые методические рекомендации по использованию игр и игрушек с учетом возрастных и... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:11:00+03:00
2025-06-01T11:11:00+03:00
общество
россия
александр бугаев
общество "знание"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ готовит для педагогов школ и детских садов единые методические рекомендации по использованию игр и игрушек с учетом возрастных и социокультурных особенностей ребенка, сообщил первый замминистра Александр Бугаев. "Готовим с соответствующими комиссиями рекомендации по единым требованиям качества и безопасности (использования детских игрушек - ред.) … образовательной среды", - сказал Бугаев в ходе заседания Организационного комитета Всероссийского конкурса "Родная игрушка". По его словам, соответствующие методические рекомендации обеспечат педагогов сценариями использования игр и игрушек с учетом возрастных и социокультурных особенностей ребенка в различных форматах деятельности. Общество "Знание" совместно с Движением Первых запустило конкурс по разработке отечественных игр и игрушек, которые предназначены для детей от 0 лет. Целью конкурса является стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет, а также воспитывать патриотические чувства и ориентировать на создание крепкой многодетной семьи в будущем.
https://rsport.ria.ru/20250530/putin-2020070482.html
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общество, россия, александр бугаев, общество "знание"
Общество, Россия, Александр Бугаев, Общество "Знание"
Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек

Минпросвещения готовит рекомендации по использованию игрушек в школах и детсадах

© РИА Новости / Варвара ГертьеШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ готовит для педагогов школ и детских садов единые методические рекомендации по использованию игр и игрушек с учетом возрастных и социокультурных особенностей ребенка, сообщил первый замминистра Александр Бугаев.
"Готовим с соответствующими комиссиями рекомендации по единым требованиям качества и безопасности (использования детских игрушек - ред.) … образовательной среды", - сказал Бугаев в ходе заседания Организационного комитета Всероссийского конкурса "Родная игрушка".
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По его словам, соответствующие методические рекомендации обеспечат педагогов сценариями использования игр и игрушек с учетом возрастных и социокультурных особенностей ребенка в различных форматах деятельности.
Общество "Знание" совместно с Движением Первых запустило конкурс по разработке отечественных игр и игрушек, которые предназначены для детей от 0 лет.
Целью конкурса является стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет, а также воспитывать патриотические чувства и ориентировать на создание крепкой многодетной семьи в будущем.
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