Эксперт назвала самые популярные игрушки в России
АИДТ: в России растет спрос на игрушки в виде зубастых монстров Лабубу
Игрушка Лабубу
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу сегодня пользуются большим спросом в России на волне вирусного тренда, однако позже интерес к ним стабилизируется, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
"Сейчас это Лабубу – типичный пример потребительской волны, вирусного тренда, за которым последует стабилизация интереса и переход в категорию стандартных регулярных продаж", - ответила Цицулина на вопрос о том, какие детские игрушки по продажам самые популярные в России.
По ее словам, в текущем году рынок отечественных детских товаров демонстрирует устойчивый рост и разнообразие. Он отражает как глобальные тренды, так и уникальные особенности отечественного потребительского спроса. Кроме того, в России увеличивается популярность конструкторов, персонажей мультфильмов, кукол, настольных игр для всей семьи, а также развивающих игрушек.
Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке.
Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.