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Эксперт назвала самые популярные игрушки в России - РИА Новости, 01.06.2025
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09:47 01.06.2025 (обновлено: 10:41 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/igrushki-2020238530.html
Эксперт назвала самые популярные игрушки в России
Эксперт назвала самые популярные игрушки в России - РИА Новости, 01.06.2025
Эксперт назвала самые популярные игрушки в России
Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу сегодня пользуются большим спросом в России на волне вирусного тренда, однако позже интерес к ним стабилизируется,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:47:00+03:00
2025-06-01T10:41:00+03:00
технологии
россия
антонина цицулина
татьяна буцкая
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу сегодня пользуются большим спросом в России на волне вирусного тренда, однако позже интерес к ним стабилизируется, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Сейчас это Лабубу – типичный пример потребительской волны, вирусного тренда, за которым последует стабилизация интереса и переход в категорию стандартных регулярных продаж", - ответила Цицулина на вопрос о том, какие детские игрушки по продажам самые популярные в России. По ее словам, в текущем году рынок отечественных детских товаров демонстрирует устойчивый рост и разнообразие. Он отражает как глобальные тренды, так и уникальные особенности отечественного потребительского спроса. Кроме того, в России увеличивается популярность конструкторов, персонажей мультфильмов, кукол, настольных игр для всей семьи, а также развивающих игрушек. Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.
https://ria.ru/20250601/rossija-2020234007.html
https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html
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технологии, россия, антонина цицулина, татьяна буцкая, госдума рф
Технологии, Россия, Антонина Цицулина, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Эксперт назвала самые популярные игрушки в России

АИДТ: в России растет спрос на игрушки в виде зубастых монстров Лабубу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Игрушка Лабубу
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу сегодня пользуются большим спросом в России на волне вирусного тренда, однако позже интерес к ним стабилизируется, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
Кукла-персонаж Чебурашки - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов
09:21
"Сейчас это Лабубу – типичный пример потребительской волны, вирусного тренда, за которым последует стабилизация интереса и переход в категорию стандартных регулярных продаж", - ответила Цицулина на вопрос о том, какие детские игрушки по продажам самые популярные в России.
По ее словам, в текущем году рынок отечественных детских товаров демонстрирует устойчивый рост и разнообразие. Он отражает как глобальные тренды, так и уникальные особенности отечественного потребительского спроса. Кроме того, в России увеличивается популярность конструкторов, персонажей мультфильмов, кукол, настольных игр для всей семьи, а также развивающих игрушек.
Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке.
Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме
30 мая, 17:55
 
ТехнологииРоссияАнтонина ЦицулинаТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
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