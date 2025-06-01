https://ria.ru/20250601/igrushki-2020238530.html

Эксперт назвала самые популярные игрушки в России

Эксперт назвала самые популярные игрушки в России - РИА Новости, 01.06.2025

Эксперт назвала самые популярные игрушки в России

Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу сегодня пользуются большим спросом в России на волне вирусного тренда, однако позже интерес к ним стабилизируется,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:47:00+03:00

2025-06-01T09:47:00+03:00

2025-06-01T10:41:00+03:00

технологии

россия

антонина цицулина

татьяна буцкая

госдума рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу сегодня пользуются большим спросом в России на волне вирусного тренда, однако позже интерес к ним стабилизируется, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Сейчас это Лабубу – типичный пример потребительской волны, вирусного тренда, за которым последует стабилизация интереса и переход в категорию стандартных регулярных продаж", - ответила Цицулина на вопрос о том, какие детские игрушки по продажам самые популярные в России. По ее словам, в текущем году рынок отечественных детских товаров демонстрирует устойчивый рост и разнообразие. Он отражает как глобальные тренды, так и уникальные особенности отечественного потребительского спроса. Кроме того, в России увеличивается популярность конструкторов, персонажей мультфильмов, кукол, настольных игр для всей семьи, а также развивающих игрушек. Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.

https://ria.ru/20250601/rossija-2020234007.html

https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, антонина цицулина, татьяна буцкая, госдума рф