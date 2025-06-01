https://ria.ru/20250601/hab-2020239201.html

Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров

Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров - РИА Новости, 01.06.2025

Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров

За четыре года работы хаба группы "Аэрофлот" через Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского перевезено более 6,3 миллиона пассажиров, из них... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:50:00+03:00

2025-06-01T09:50:00+03:00

2025-06-01T09:50:00+03:00

аэрофлот

airbus a320

boeing 737-800

sukhoi superjet 100 (ssj100)

красноярский край

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За четыре года работы хаба группы "Аэрофлот" через Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского перевезено более 6,3 миллиона пассажиров, из них более 5,6 миллиона — на внутренних рейсах, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Количество российских и зарубежных направлений группы "Аэрофлот" выросло с 16 до 38. В первый год работы хаба (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года) на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" было перевезено 977 тысяч пассажиров. На четвертый год (с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года) пассажиропоток составил уже 2,2 миллиона пассажиров. На сегодняшний день в хабе на постоянной основе базируется 11 узкофюзеляжных лайнеров авиакомпании "Россия": четыре самолета семейства Airbus A320, три Boeing 737-800 и четыре Superjet-100. В честь дня рождения сибирского хаба и Дня защиты детей в пассажирском терминале состоялись праздничные мероприятия. Для пассажиров и гостей работала квиз-площадка, на которой можно было выиграть призы и подарки от "Аэрофлота", аэропорта Красноярск и торговых брендов, представленных на территории терминала. Главный приз мероприятия — сертификат на двоих на перелет туда-обратно по маршрутной сети "Аэрофлота". К Международному дню защиты детей аэропорт Красноярска совместно с "Аэрофлотом" провели экскурсию для необычных маленьких гостей. В мероприятии участвовали юные пациенты Красноярского кардиоцентра, которым установили кардиомониторы в рамках благотворительной акции. В августе 2024 года был организован благотворительный ужин на борту самолета, вырученные средства направили в фонд "Добро24.ру". На экскурсии подопечные фонда увидели, как работает аэропорт, заглянули в кабину самолета "Аэрофлота" и познакомились с бортпроводниками и пилотами авиакомпании.

https://ria.ru/20250527/aeroflot-2019278499.html

https://ria.ru/20250122/aeroflot-1994938709.html

красноярский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аэрофлот, airbus a320, boeing 737-800, sukhoi superjet 100 (ssj100), красноярский край