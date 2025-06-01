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Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров - РИА Новости, 01.06.2025
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09:50 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/hab-2020239201.html
Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров
Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров - РИА Новости, 01.06.2025
Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров
За четыре года работы хаба группы "Аэрофлот" через Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского перевезено более 6,3 миллиона пассажиров, из них... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:50:00+03:00
2025-06-01T09:50:00+03:00
аэрофлот
airbus a320
boeing 737-800
sukhoi superjet 100 (ssj100)
красноярский край
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За четыре года работы хаба группы "Аэрофлот" через Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского перевезено более 6,3 миллиона пассажиров, из них более 5,6 миллиона — на внутренних рейсах, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Количество российских и зарубежных направлений группы "Аэрофлот" выросло с 16 до 38. В первый год работы хаба (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года) на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" было перевезено 977 тысяч пассажиров. На четвертый год (с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года) пассажиропоток составил уже 2,2 миллиона пассажиров. На сегодняшний день в хабе на постоянной основе базируется 11 узкофюзеляжных лайнеров авиакомпании "Россия": четыре самолета семейства Airbus A320, три Boeing 737-800 и четыре Superjet-100. В честь дня рождения сибирского хаба и Дня защиты детей в пассажирском терминале состоялись праздничные мероприятия. Для пассажиров и гостей работала квиз-площадка, на которой можно было выиграть призы и подарки от "Аэрофлота", аэропорта Красноярск и торговых брендов, представленных на территории терминала. Главный приз мероприятия — сертификат на двоих на перелет туда-обратно по маршрутной сети "Аэрофлота". К Международному дню защиты детей аэропорт Красноярска совместно с "Аэрофлотом" провели экскурсию для необычных маленьких гостей. В мероприятии участвовали юные пациенты Красноярского кардиоцентра, которым установили кардиомониторы в рамках благотворительной акции. В августе 2024 года был организован благотворительный ужин на борту самолета, вырученные средства направили в фонд "Добро24.ру". На экскурсии подопечные фонда увидели, как работает аэропорт, заглянули в кабину самолета "Аэрофлота" и познакомились с бортпроводниками и пилотами авиакомпании.
https://ria.ru/20250527/aeroflot-2019278499.html
https://ria.ru/20250122/aeroflot-1994938709.html
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аэрофлот, airbus a320, boeing 737-800, sukhoi superjet 100 (ssj100), красноярский край
Аэрофлот, Airbus A320, Boeing 737-800, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Красноярский край
Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров

Красноярский хаб группы "Аэрофлот" принял за 4 года более 6,3 млн пассажиров

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За четыре года работы хаба группы "Аэрофлот" через Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского перевезено более 6,3 миллиона пассажиров, из них более 5,6 миллиона — на внутренних рейсах, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Количество российских и зарубежных направлений группы "Аэрофлот" выросло с 16 до 38.
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города
27 мая, 10:41
В первый год работы хаба (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года) на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" было перевезено 977 тысяч пассажиров. На четвертый год (с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года) пассажиропоток составил уже 2,2 миллиона пассажиров. На сегодняшний день в хабе на постоянной основе базируется 11 узкофюзеляжных лайнеров авиакомпании "Россия": четыре самолета семейства Airbus A320, три Boeing 737-800 и четыре Superjet-100.
В честь дня рождения сибирского хаба и Дня защиты детей в пассажирском терминале состоялись праздничные мероприятия. Для пассажиров и гостей работала квиз-площадка, на которой можно было выиграть призы и подарки от "Аэрофлота", аэропорта Красноярск и торговых брендов, представленных на территории терминала. Главный приз мероприятия — сертификат на двоих на перелет туда-обратно по маршрутной сети "Аэрофлота".
К Международному дню защиты детей аэропорт Красноярска совместно с "Аэрофлотом" провели экскурсию для необычных маленьких гостей. В мероприятии участвовали юные пациенты Красноярского кардиоцентра, которым установили кардиомониторы в рамках благотворительной акции. В августе 2024 года был организован благотворительный ужин на борту самолета, вырученные средства направили в фонд "Добро24.ру". На экскурсии подопечные фонда увидели, как работает аэропорт, заглянули в кабину самолета "Аэрофлота" и познакомились с бортпроводниками и пилотами авиакомпании.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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АэрофлотAirbus A320Boeing 737-800Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Красноярский край
 
 
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