Красноярский хаб "Аэрофлота" принял за четыре года 6,3 миллиона пассажиров
Красноярский хаб группы "Аэрофлот" принял за 4 года более 6,3 млн пассажиров
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За четыре года работы хаба группы "Аэрофлот" через Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского перевезено более 6,3 миллиона пассажиров, из них более 5,6 миллиона — на внутренних рейсах, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Количество российских и зарубежных направлений группы "Аэрофлот" выросло с 16 до 38.
В первый год работы хаба (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года) на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" было перевезено 977 тысяч пассажиров. На четвертый год (с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года) пассажиропоток составил уже 2,2 миллиона пассажиров. На сегодняшний день в хабе на постоянной основе базируется 11 узкофюзеляжных лайнеров авиакомпании "Россия": четыре самолета семейства Airbus A320, три Boeing 737-800 и четыре Superjet-100.
В честь дня рождения сибирского хаба и Дня защиты детей в пассажирском терминале состоялись праздничные мероприятия. Для пассажиров и гостей работала квиз-площадка, на которой можно было выиграть призы и подарки от "Аэрофлота", аэропорта Красноярск и торговых брендов, представленных на территории терминала. Главный приз мероприятия — сертификат на двоих на перелет туда-обратно по маршрутной сети "Аэрофлота".
К Международному дню защиты детей аэропорт Красноярска совместно с "Аэрофлотом" провели экскурсию для необычных маленьких гостей. В мероприятии участвовали юные пациенты Красноярского кардиоцентра, которым установили кардиомониторы в рамках благотворительной акции. В августе 2024 года был организован благотворительный ужин на борту самолета, вырученные средства направили в фонд "Добро24.ру". На экскурсии подопечные фонда увидели, как работает аэропорт, заглянули в кабину самолета "Аэрофлота" и познакомились с бортпроводниками и пилотами авиакомпании.