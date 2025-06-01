https://ria.ru/20250601/gotovnost-2020305303.html
Липецкие оперативные службы перевели в режим повышенной готовности
Липецкие оперативные службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.06.2025
Липецкие оперативные службы перевели в режим повышенной готовности
Липецкие оперативные службы перевели в режим повышенной готовности, усилены меры безопасности из-за происшествий в приграничье - на севере и востоке страны,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:55:00+03:00
2025-06-01T16:55:00+03:00
2025-06-01T16:55:00+03:00
происшествия
курская область
игорь артамонов
александр богомаз
светлана петренко
обрушение моста на поезд в брянской области
обрушение железнодорожного моста в курской области
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ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Липецкие оперативные службы перевели в режим повышенной готовности, усилены меры безопасности из-за происшествий в приграничье - на севере и востоке страны, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Все оперативные службы Липецкой области переведены в режим повышенной готовности. Усилены меры безопасности… Прошу жителей с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие. Паника — то, на что рассчитывает враг. Мы не дадим ему этого удовольствия", — написал Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020261587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, игорь артамонов, александр богомаз, светлана петренко, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, Игорь Артамонов, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
Липецкие оперативные службы перевели в режим повышенной готовности
Оперативные службы Липецкой области перевели в режим повышенной готовности