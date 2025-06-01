https://ria.ru/20250601/gosduma-2020241589.html

Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей

Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей - РИА Новости, 01.06.2025

Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей

Госдума с 2021 года приняла свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:07:00+03:00

2025-06-01T10:07:00+03:00

2025-06-01T10:07:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Государственной Думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания", - написал Володин. По его словам, защита детей является приоритетом в работе Госдумы. "Сегодня День защиты детей! Самые тёплые слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам, воспитателям и учителям, всем, кто заботится о маленьких гражданах нашей страны и вкладывает в них свою душу. Счастья вам и здоровья! Всем хорошего воскресного дня!" - отметил председатель Госдумы. В публикации сообщается, что приняты законы о введении группы продленного дня в школах, обеспечения проживания и питания детей, обучающихся в специализированных научных центрах, за счет бюджета, также принята правовая основа для создания российского движения детей и молодёжи, установлен запрет продажи вейпов несовершеннолетним, повышен штраф за продажу детям табачной продукции. Также принят закон о запрете продажи энергетиков детям, регламентировано создание центров раннего физического развития детей, действует ограничение на усыновление российских детей лицами, изменившими пол, ужесточено уголовное наказание за педофилию и ее укрывательство, усилена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних. Кроме того, освобождены от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми, если это сделано для улучшения жилищных условий, расширены возможности льготного погашения ипотеки многодетными семьями, продлена мера господдержки многодетных семей в части погашения ипотечного жилищного кредита, введен бесплатный проезд для детей в возрасте до семи лет в пригородных поездах. Приняты законы, обеспечивающие детей c ограниченными возможностями здоровья бесплатным питанием в школах во всех регионах страны, и о защите прав детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца. Также предусмотрено приоритетное зачисление в колледжи льготных категорий, введены сертификаты для сирот на приобретение благоустроенного жилого помещения или для полного погашения ипотечного кредита.

https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html

https://ria.ru/20250529/volodin-2019856692.html

https://ria.ru/20250529/volodin-2019716039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф