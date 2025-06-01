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Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей - РИА Новости, 01.06.2025
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10:07 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/gosduma-2020241589.html
Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей
Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей - РИА Новости, 01.06.2025
Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей
Госдума с 2021 года приняла свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:07:00+03:00
2025-06-01T10:07:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Государственной Думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания", - написал Володин. По его словам, защита детей является приоритетом в работе Госдумы. "Сегодня День защиты детей! Самые тёплые слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам, воспитателям и учителям, всем, кто заботится о маленьких гражданах нашей страны и вкладывает в них свою душу. Счастья вам и здоровья! Всем хорошего воскресного дня!" - отметил председатель Госдумы. В публикации сообщается, что приняты законы о введении группы продленного дня в школах, обеспечения проживания и питания детей, обучающихся в специализированных научных центрах, за счет бюджета, также принята правовая основа для создания российского движения детей и молодёжи, установлен запрет продажи вейпов несовершеннолетним, повышен штраф за продажу детям табачной продукции. Также принят закон о запрете продажи энергетиков детям, регламентировано создание центров раннего физического развития детей, действует ограничение на усыновление российских детей лицами, изменившими пол, ужесточено уголовное наказание за педофилию и ее укрывательство, усилена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних. Кроме того, освобождены от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми, если это сделано для улучшения жилищных условий, расширены возможности льготного погашения ипотеки многодетными семьями, продлена мера господдержки многодетных семей в части погашения ипотечного жилищного кредита, введен бесплатный проезд для детей в возрасте до семи лет в пригородных поездах. Приняты законы, обеспечивающие детей c ограниченными возможностями здоровья бесплатным питанием в школах во всех регионах страны, и о защите прав детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца. Также предусмотрено приоритетное зачисление в колледжи льготных категорий, введены сертификаты для сирот на приобретение благоустроенного жилого помещения или для полного погашения ипотечного кредита.
https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html
https://ria.ru/20250529/volodin-2019856692.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей

Володин: Госдума приняла свыше 50 законов, направленных на защиту прав детей

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Государственной Думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания", - написал Володин.
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По его словам, защита детей является приоритетом в работе Госдумы.
"Сегодня День защиты детей! Самые тёплые слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам, воспитателям и учителям, всем, кто заботится о маленьких гражданах нашей страны и вкладывает в них свою душу. Счастья вам и здоровья! Всем хорошего воскресного дня!" - отметил председатель Госдумы.
В публикации сообщается, что приняты законы о введении группы продленного дня в школах, обеспечения проживания и питания детей, обучающихся в специализированных научных центрах, за счет бюджета, также принята правовая основа для создания российского движения детей и молодёжи, установлен запрет продажи вейпов несовершеннолетним, повышен штраф за продажу детям табачной продукции.
Также принят закон о запрете продажи энергетиков детям, регламентировано создание центров раннего физического развития детей, действует ограничение на усыновление российских детей лицами, изменившими пол, ужесточено уголовное наказание за педофилию и ее укрывательство, усилена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних.
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Кроме того, освобождены от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми, если это сделано для улучшения жилищных условий, расширены возможности льготного погашения ипотеки многодетными семьями, продлена мера господдержки многодетных семей в части погашения ипотечного жилищного кредита, введен бесплатный проезд для детей в возрасте до семи лет в пригородных поездах.
Приняты законы, обеспечивающие детей c ограниченными возможностями здоровья бесплатным питанием в школах во всех регионах страны, и о защите прав детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца.
Также предусмотрено приоритетное зачисление в колледжи льготных категорий, введены сертификаты для сирот на приобретение благоустроенного жилого помещения или для полного погашения ипотечного кредита.
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