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В ГД предупредили о штрафах за нарушение режима тишины в домах - РИА Новости, 01.06.2025
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02:32 01.06.2025 (обновлено: 06:12 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/gosduma-2020210337.html
В ГД предупредили о штрафах за нарушение режима тишины в домах
В ГД предупредили о штрафах за нарушение режима тишины в домах - РИА Новости, 01.06.2025
В ГД предупредили о штрафах за нарушение режима тишины в домах
Регионы России вправе самостоятельно устанавливать временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах (МКД) и штрафные санкции за его... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:32:00+03:00
2025-06-01T06:12:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
госдума рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регионы России вправе самостоятельно устанавливать временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах (МКД) и штрафные санкции за его нарушение, в Москве за несоблюдение такого режима грозит штраф до 80 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В настоящее время в России все вопросы, связанные с тишиной и ее соблюдением, регулируются на уровне субъектов федерации. Кроме того, каждый регион сам определяет и наказание за нарушение режима тишины. Например, в Москве за проведение шумных работ и шумное поведение грозит от 500 до 4 000 рублей для физических лиц, от 4 000 до 8 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей. В Московской области административная ответственность для шумных соседей составляет 1 000—3 000 рублей, для должностных лиц, ИП — 5 000-10 000 рублей, а для юрлиц — 20 000—50 000 рублей", — сказал Колунов. Парламентарий напомнил, что общее для всех регионов правило — запрет на шум в ночное время и обязанность обеспечить "тихий час" днем. По его словам, время такого перерыва чаще всего устанавливается в промежуток с 13.00 до 15.00. "Если вас беспокоит шум, о нарушении режима тишины необходимо проинформировать органы полиции по номеру 02. Сотрудники обязаны приехать, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу, а также составить протокол об административном правонарушении. В случаях повторного нарушения закона о тишине будет наложен штраф. Также можно обратиться в управляющую компанию, но, скорее всего, они тоже переадресуют жильцов к полиции или вызовут наряд самостоятельно", — добавил он. Колунов подчеркнул, что необходимо уважать своих соседей, "отложите до утра игру на музыкальных инструментах и пение, убавьте звук телевизора, прекратите ремонт".
https://ria.ru/20250531/gosduma-2020090180.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), госдума рф
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Госдума РФ
В ГД предупредили о штрафах за нарушение режима тишины в домах

Депутат Колунов: за несоблюдение режима тишины в домах грозит штраф

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регионы России вправе самостоятельно устанавливать временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах (МКД) и штрафные санкции за его нарушение, в Москве за несоблюдение такого режима грозит штраф до 80 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"В настоящее время в России все вопросы, связанные с тишиной и ее соблюдением, регулируются на уровне субъектов федерации. Кроме того, каждый регион сам определяет и наказание за нарушение режима тишины. Например, в Москве за проведение шумных работ и шумное поведение грозит от 500 до 4 000 рублей для физических лиц, от 4 000 до 8 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей. В Московской области административная ответственность для шумных соседей составляет 1 000—3 000 рублей, для должностных лиц, ИП — 5 000-10 000 рублей, а для юрлиц — 20 000—50 000 рублей", — сказал Колунов.
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Парламентарий напомнил, что общее для всех регионов правило — запрет на шум в ночное время и обязанность обеспечить "тихий час" днем. По его словам, время такого перерыва чаще всего устанавливается в промежуток с 13.00 до 15.00.
"Если вас беспокоит шум, о нарушении режима тишины необходимо проинформировать органы полиции по номеру 02. Сотрудники обязаны приехать, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу, а также составить протокол об административном правонарушении. В случаях повторного нарушения закона о тишине будет наложен штраф. Также можно обратиться в управляющую компанию, но, скорее всего, они тоже переадресуют жильцов к полиции или вызовут наряд самостоятельно", — добавил он.
Колунов подчеркнул, что необходимо уважать своих соседей, "отложите до утра игру на музыкальных инструментах и пение, убавьте звук телевизора, прекратите ремонт".
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