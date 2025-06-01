https://ria.ru/20250601/gosduma-2020204098.html
В Госдуме предложили отменить ОГЭ
В Госдуме предложили отменить ОГЭ - РИА Новости, 01.06.2025
В Госдуме предложили отменить ОГЭ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:08:00+03:00
2025-06-01T01:08:00+03:00
2025-06-01T01:08:00+03:00
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме письменных и устных экзаменов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Обращаемся к Вам в связи с необходимостью обсуждения вопроса реформирования системы итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение основных образовательных программ основного общего образования, а именно отмены обязательного проведения основного государственного экзамена", - сказано в письме. В качестве альтернативы предлагается вернуться к традиционной форме итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов, проводимых непосредственно образовательными организациями на основании локальных нормативных актов, с учетом особенностей учебного плана и методик преподавания. Данный подход, по мнению авторов, позволит снизить психологическое давление на учащихся, повысить ответственность педагогических коллективов за объективность оценки знаний, исключив практику "списывания", укрепить доверие между участниками образовательного процесса, а также оптимизировать бюджетные расходы за счет отказа от затратных мер по организации ОГЭ. "Принципиальная позиция нашей партии – мы против ЕГЭ и ОГЭ. Но если ЕГЭ учитывается при поступлении в вузы, то ОГЭ не имеет такого значения", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что прохождение ОГЭ оборачивается не меньшим стрессом для учеников, нежели ЕГЭ, и экзамен, по его словам, снижает качество образования – уже в средней школе. "Большинство учителей отмечают, что подготовка сводится к "натаскиванию" на типовые задания, этим заменяется учеба в 9-х классах. Поэтому ко Дню защиты детей мы обращаемся в Минпросвещения с предложением заменить ОГЭ традиционными экзаменами", - добавил политик. Миронов рассказал, что экзамены, в случае принятия такой инициативы, будут проводиться на основе школьной программы, будут проверяться полученные знания, "а не бессмысленная зубрежка". "Чиновники от образования из года в год обещают привести ОГЭ и ЕГЭ в соответствие со школьной программой, но этого не происходит. И семьи школьников продолжают кормить армию репетиторов", - считает парламентарий.
https://ria.ru/20250526/strakh-2019039445.html
https://ria.ru/20250415/rosobrnadzor-2011379102.html
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общество, сергей миронов, сергей кравцов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Сергей Кравцов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили отменить ОГЭ
Депутаты СРЗП предложили отменить ОГЭ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме письменных и устных экзаменов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Обращаемся к Вам в связи с необходимостью обсуждения вопроса реформирования системы итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение основных образовательных программ основного общего образования, а именно отмены обязательного проведения основного государственного экзамена", - сказано в письме.
В качестве альтернативы предлагается вернуться к традиционной форме итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов, проводимых непосредственно образовательными организациями на основании локальных нормативных актов, с учетом особенностей учебного плана и методик преподавания.
Данный подход, по мнению авторов, позволит снизить психологическое давление на учащихся, повысить ответственность педагогических коллективов за объективность оценки знаний, исключив практику "списывания", укрепить доверие между участниками образовательного процесса, а также оптимизировать бюджетные расходы за счет отказа от затратных мер по организации ОГЭ.
"Принципиальная позиция нашей партии – мы против ЕГЭ и ОГЭ. Но если ЕГЭ учитывается при поступлении в вузы, то ОГЭ не имеет такого значения", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что прохождение ОГЭ оборачивается не меньшим стрессом для учеников, нежели ЕГЭ, и экзамен, по его словам, снижает качество образования – уже в средней школе.
"Большинство учителей отмечают, что подготовка сводится к "натаскиванию" на типовые задания, этим заменяется учеба в 9-х классах. Поэтому ко Дню защиты детей мы обращаемся в Минпросвещения с предложением заменить ОГЭ традиционными экзаменами", - добавил политик.
Миронов рассказал, что экзамены, в случае принятия такой инициативы, будут проводиться на основе школьной программы, будут проверяться полученные знания, "а не бессмысленная зубрежка".
"Чиновники от образования из года в год обещают привести ОГЭ и ЕГЭ в соответствие со школьной программой, но этого не происходит. И семьи школьников продолжают кормить армию репетиторов", - считает парламентарий.