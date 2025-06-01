https://ria.ru/20250601/glava-2020316478.html
Мурманский губернатор прибыл на место атаки дронов
Мурманский губернатор прибыл на место атаки дронов - РИА Новости, 01.06.2025
Мурманский губернатор прибыл на место атаки дронов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл на место атаки беспилотников в регионе, по его словам, жертв и разрушений РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:20:00+03:00
2025-06-01T18:20:00+03:00
2025-06-01T18:20:00+03:00
происшествия
мурманская область
оленегорск
андрей чибис
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МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл на место атаки беспилотников в регионе, по его словам, жертв и разрушений нет, меры безопасности усилены. Днем в воскресенье глава региона сообщал, что область подверглась атаке беспилотников. "По ситуации с массированной атакой беспилотников на объекты на территории Мурманской области. Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все правоохранительные органы, соответствующие службы", - сказал Чибис. Свое обращение глава региона записал в автомобиле. Ранее он сообщил, что направляется в сторону Оленегорска. Губернатор добавил, что в регионе усилены меры безопасности. "Прошу с пониманием отнестись к ряду ограничений, которые сегодня, в настоящий момент, необходимы, и прошу на телефон 112 сообщать о всех подозрительных лицах, предметах и ситуациях", - сказал Чибис.
https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020283946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, оленегорск, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Оленегорск, Андрей Чибис
Мурманский губернатор прибыл на место атаки дронов
Глава Мурманской области Чибис прибыл на место атаки беспилотников в регионе
МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл на место атаки беспилотников в регионе, по его словам, жертв и разрушений нет, меры безопасности усилены.
Днем в воскресенье глава региона сообщал, что область подверглась атаке беспилотников.
«
"По ситуации с массированной атакой беспилотников на объекты на территории Мурманской области
. Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все правоохранительные органы, соответствующие службы", - сказал Чибис
.
Свое обращение глава региона записал в автомобиле. Ранее он сообщил, что направляется в сторону Оленегорска
.
Губернатор добавил, что в регионе усилены меры безопасности.
"Прошу с пониманием отнестись к ряду ограничений, которые сегодня, в настоящий момент, необходимы, и прошу на телефон 112 сообщать о всех подозрительных лицах, предметах и ситуациях", - сказал Чибис.