https://ria.ru/20250601/glava-2020316478.html

Мурманский губернатор прибыл на место атаки дронов

Мурманский губернатор прибыл на место атаки дронов - РИА Новости, 01.06.2025

Мурманский губернатор прибыл на место атаки дронов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл на место атаки беспилотников в регионе, по его словам, жертв и разрушений РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:20:00+03:00

2025-06-01T18:20:00+03:00

2025-06-01T18:20:00+03:00

происшествия

мурманская область

оленегорск

андрей чибис

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МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл на место атаки беспилотников в регионе, по его словам, жертв и разрушений нет, меры безопасности усилены. Днем в воскресенье глава региона сообщал, что область подверглась атаке беспилотников. "По ситуации с массированной атакой беспилотников на объекты на территории Мурманской области. Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все правоохранительные органы, соответствующие службы", - сказал Чибис. Свое обращение глава региона записал в автомобиле. Ранее он сообщил, что направляется в сторону Оленегорска. Губернатор добавил, что в регионе усилены меры безопасности. "Прошу с пониманием отнестись к ряду ограничений, которые сегодня, в настоящий момент, необходимы, и прошу на телефон 112 сообщать о всех подозрительных лицах, предметах и ситуациях", - сказал Чибис.

https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020283946.html

https://ria.ru/20240821/ugroza-1967617395.html

мурманская область

оленегорск

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Наталья Макарова

происшествия, мурманская область, оленегорск, андрей чибис