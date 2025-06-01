Рейтинг@Mail.ru
В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/germaniya-2020204775.html
В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле
В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025
В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле
Тяжелое положение дел на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение киевского... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:20:00+03:00
2025-06-01T01:20:00+03:00
в мире
стамбул
россия
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_120:0:3761:2048_1920x0_80_0_0_5e216dd9e081d37d4b2b87b9046863d6.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тяжелое положение дел на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение киевского режима, пишет немецкая газета Die Zeit."Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией — Прим. Ред.)", — говорится в материале.При этом, полагает автор статьи, Украина станет неуправляемой и будет представлять из себя "множество фронтов", воюющих друг с другом."Страна может распасться на несколько частей", — заключила Zeit.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250531/turtsiya-2020187371.html
https://ria.ru/20250530/rossija-2020033601.html
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_7332ccaa3ecba2f9af677fdcb37834a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб)
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб)
В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле

Zeit: провал новых переговоров в Стамбуле грозит распадом Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тяжелое положение дел на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение киевского режима, пишет немецкая газета Die Zeit.
"Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле
Вчера, 21:26
При этом, полагает автор статьи, Украина станет неуправляемой и будет представлять из себя "множество фронтов", воюющих друг с другом.
"Страна может распасться на несколько частей", — заключила Zeit.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Небензя: Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле
30 мая, 17:34
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле
30 мая, 13:14
 
В миреСтамбулРоссияУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала