https://ria.ru/20250601/germaniya-2020204775.html

В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле

В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025

В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле

Тяжелое положение дел на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение киевского... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:20:00+03:00

2025-06-01T01:20:00+03:00

2025-06-01T01:20:00+03:00

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владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тяжелое положение дел на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение киевского режима, пишет немецкая газета Die Zeit."Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией — Прим. Ред.)", — говорится в материале.При этом, полагает автор статьи, Украина станет неуправляемой и будет представлять из себя "множество фронтов", воюющих друг с другом."Страна может распасться на несколько частей", — заключила Zeit.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250531/turtsiya-2020187371.html

https://ria.ru/20250530/rossija-2020033601.html

https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html

стамбул

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в мире, стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб)