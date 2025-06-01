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В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле
В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025
В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле
Тяжелое положение дел на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение киевского... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:20:00+03:00
2025-06-01T01:20:00+03:00
2025-06-01T01:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тяжелое положение дел на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение киевского режима, пишет немецкая газета Die Zeit."Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией — Прим. Ред.)", — говорится в материале.При этом, полагает автор статьи, Украина станет неуправляемой и будет представлять из себя "множество фронтов", воюющих друг с другом."Страна может распасться на несколько частей", — заключила Zeit.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250531/turtsiya-2020187371.html
https://ria.ru/20250530/rossija-2020033601.html
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html
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в мире, стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб)
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб)
В Германии испугались распада Украины после переговоров в Стамбуле
Zeit: провал новых переговоров в Стамбуле грозит распадом Украины