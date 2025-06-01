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Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области

Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости не исключил, что подрыв моста в Брянской области мог быть осуществлен украинскими... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:25:00+03:00

2025-06-01T11:25:00+03:00

2025-06-01T11:32:00+03:00

украина

европа

выгоничский район

андрей картаполов

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости не исключил, что подрыв моста в Брянской области мог быть осуществлен украинскими диверсантами с целью сорвать или максимально осложнить переговоры в Стамбуле. "Это однозначно сделали украинские диверсанты, либо сделано по их указанию. И сделано это за день до переговоров для того, чтобы эти переговоры, если не сорвать, то максимально осложнить. Это еще раз говорит о том, кому нужны переговоры, а кому они не нужны", - сказал Картаполов РИА Новости. По его мнению, Украине и Европе переговоры не нужны, они собираются воевать до последнего украинца. "Но мы в любом случае задачу свою выполним и заставим их принять реальные условия либо на поле боя, либо за столом переговоров, скорее всего, и там, и там", - добавил парламентарий. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило 66, среди них - трое детей.

https://ria.ru/20250601/gladkov-2020248078.html

украина

европа

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, европа, выгоничский район, андрей картаполов, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия