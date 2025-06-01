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Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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11:25 01.06.2025 (обновлено: 11:32 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/gd-2020252303.html
Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области
Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости не исключил, что подрыв моста в Брянской области мог быть осуществлен украинскими... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:25:00+03:00
2025-06-01T11:32:00+03:00
украина
европа
выгоничский район
андрей картаполов
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости не исключил, что подрыв моста в Брянской области мог быть осуществлен украинскими диверсантами с целью сорвать или максимально осложнить переговоры в Стамбуле. "Это однозначно сделали украинские диверсанты, либо сделано по их указанию. И сделано это за день до переговоров для того, чтобы эти переговоры, если не сорвать, то максимально осложнить. Это еще раз говорит о том, кому нужны переговоры, а кому они не нужны", - сказал Картаполов РИА Новости. По его мнению, Украине и Европе переговоры не нужны, они собираются воевать до последнего украинца. "Но мы в любом случае задачу свою выполним и заставим их принять реальные условия либо на поле боя, либо за столом переговоров, скорее всего, и там, и там", - добавил парламентарий. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило 66, среди них - трое детей.
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украина, европа, выгоничский район, андрей картаполов, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Украина, Европа, Выгоничский район, Андрей Картаполов, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области

Картаполов: мост под Брянском могли подорвать ради срыва переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости не исключил, что подрыв моста в Брянской области мог быть осуществлен украинскими диверсантами с целью сорвать или максимально осложнить переговоры в Стамбуле.
«
"Это однозначно сделали украинские диверсанты, либо сделано по их указанию. И сделано это за день до переговоров для того, чтобы эти переговоры, если не сорвать, то максимально осложнить. Это еще раз говорит о том, кому нужны переговоры, а кому они не нужны", - сказал Картаполов РИА Новости.
По его мнению, Украине и Европе переговоры не нужны, они собираются воевать до последнего украинца. "Но мы в любом случае задачу свою выполним и заставим их принять реальные условия либо на поле боя, либо за столом переговоров, скорее всего, и там, и там", - добавил парламентарий.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило 66, среди них - трое детей.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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УкраинаЕвропаВыгоничский районАндрей КартаполовАлександр БогомазМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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