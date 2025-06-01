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Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области
Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости не исключил, что подрыв моста в Брянской области мог быть осуществлен украинскими... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:25:00+03:00
2025-06-01T11:25:00+03:00
2025-06-01T11:32:00+03:00
украина
европа
выгоничский район
андрей картаполов
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости не исключил, что подрыв моста в Брянской области мог быть осуществлен украинскими диверсантами с целью сорвать или максимально осложнить переговоры в Стамбуле. "Это однозначно сделали украинские диверсанты, либо сделано по их указанию. И сделано это за день до переговоров для того, чтобы эти переговоры, если не сорвать, то максимально осложнить. Это еще раз говорит о том, кому нужны переговоры, а кому они не нужны", - сказал Картаполов РИА Новости. По его мнению, Украине и Европе переговоры не нужны, они собираются воевать до последнего украинца. "Но мы в любом случае задачу свою выполним и заставим их принять реальные условия либо на поле боя, либо за столом переговоров, скорее всего, и там, и там", - добавил парламентарий. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило 66, среди них - трое детей.
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, выгоничский район, андрей картаполов, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Украина, Европа, Выгоничский район, Андрей Картаполов, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области
Картаполов: мост под Брянском могли подорвать ради срыва переговоров в Стамбуле