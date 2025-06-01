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Врач рассказал о "красных флагах" для мужчин после 40 лет
Врач рассказал о "красных флагах" для мужчин после 40 лет - РИА Новости, 01.06.2025
Врач рассказал о "красных флагах" для мужчин после 40 лет
После 40 лет у мужчин могут появиться "красные флаги", указывающие на проблемы со здоровьем, сообщил иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!"... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:33:00+03:00
2025-06-01T17:33:00+03:00
2025-06-01T17:33:00+03:00
андрей продеус
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. После 40 лет у мужчин могут появиться "красные флаги", указывающие на проблемы со здоровьем, сообщил иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале."Красные флаги — это такие вещи, на которые нужно особенно смотреть", — предупредил он.По словам специалиста, если мужчина в возрасте старше 40 лет ощущает высокое давление, испытывает нарушение мочеиспускания, страдает от импотенции или обнаруживает кровь в стуле, то ему необходимо срочно обратиться к врачу.Продеус подчеркнул, что такие проблемы нужно решать как можно скорее, не боясь обращаться за медицинской помощью.
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андрей продеус, общество, здоровье - общество
Андрей Продеус, Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказал о "красных флагах" для мужчин после 40 лет
Продеус назвал импотенцию красным флагом для мужчин после 40 лет