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Умер экс-председатель Банка Израиля Стэнли Фишер

Умер экс-председатель Банка Израиля Стэнли Фишер - РИА Новости, 01.06.2025

Умер экс-председатель Банка Израиля Стэнли Фишер

Бывший председатель Банка Израиля, бывший вице-председатель ФРС США Стэнли Фишер скончался на 82-м году жизни, говорится в заявлении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:13:00+03:00

2025-06-01T09:13:00+03:00

2025-06-01T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывший председатель Банка Израиля, бывший вице-председатель ФРС США Стэнли Фишер скончался на 82-м году жизни, говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка. "Руководство Банка Израиля, его нынешние и бывшие сотрудники выражают глубокие соболезнования семье и скорбят об уходе профессора Стэнли Фишера, бывшего председателя Банка Израиля, который скончался прошлой ночью", - говорится в заявлении. В публикации отмечается, что Фишер занимал пост председателя Банка Израиля с 2005 по 2013 год.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, стэнли фишер, федеральная резервная система сша