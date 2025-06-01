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Умер экс-председатель Банка Израиля Стэнли Фишер
Умер экс-председатель Банка Израиля Стэнли Фишер - РИА Новости, 01.06.2025
Умер экс-председатель Банка Израиля Стэнли Фишер
Бывший председатель Банка Израиля, бывший вице-председатель ФРС США Стэнли Фишер скончался на 82-м году жизни, говорится в заявлении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:13:00+03:00
2025-06-01T09:13:00+03:00
2025-06-01T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывший председатель Банка Израиля, бывший вице-председатель ФРС США Стэнли Фишер скончался на 82-м году жизни, говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка. "Руководство Банка Израиля, его нынешние и бывшие сотрудники выражают глубокие соболезнования семье и скорбят об уходе профессора Стэнли Фишера, бывшего председателя Банка Израиля, который скончался прошлой ночью", - говорится в заявлении. В публикации отмечается, что Фишер занимал пост председателя Банка Израиля с 2005 по 2013 год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, стэнли фишер, федеральная резервная система сша
В мире, США, Стэнли Фишер, Федеральная резервная система США
Умер экс-председатель Банка Израиля Стэнли Фишер
Бывший председатель Банка Израиля Стэнли Фишер умер на 82-м году жизни