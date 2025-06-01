https://ria.ru/20250601/evakuatsiya-2020210958.html
Пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР
Пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР - РИА Новости, 01.06.2025
Пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР
Пассажиры попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуированы в ПВР на станции Выгоничи, откуда доставляются на вокзал Брянск-Орловский, сообщается в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:48:00+03:00
2025-06-01T02:48:00+03:00
2025-06-01T02:48:00+03:00
происшествия
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выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуированы в ПВР на станции Выгоничи, откуда доставляются на вокзал Брянск-Орловский, сообщается в Telegram-канале РЖД. "Пассажиры поезда №86 Климов – Москва эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах доставляются на вокзал Брянск-Орловский", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
https://ria.ru/20250601/oblast-2020210478.html
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Пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР
РЖД: пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР