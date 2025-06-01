https://ria.ru/20250601/endokrinolog-2020211893.html

Эндокринолог предложил ввести обязательный анализ на выявление диабета

Эндокринолог предложил ввести обязательный анализ на выявление диабета - РИА Новости, 01.06.2025

Эндокринолог предложил ввести обязательный анализ на выявление диабета

Главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ Иван Дедов предложил в беседе с РИА Новости ввести в стране обязательную сдачу анализов на выявление сахарного... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:09:00+03:00

2025-06-01T03:09:00+03:00

2025-06-01T03:09:00+03:00

общество

россия

иван дедов

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ Иван Дедов предложил в беседе с РИА Новости ввести в стране обязательную сдачу анализов на выявление сахарного диабета. "Конечно, это было бы замечательно (ввести сдачу анализов - ред.). Если бы приходили на диспансеризацию - там бы не пропустили (диагноз - ред.)", - сказал академик агентству. По официальным данным Минздрава, сахарный диабет в России есть у около 6 миллионов россиян, из них почти 67 тысяч — дети. По оценкам главного эндокринолога Минздрава Ивана Дедова, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы. "Когда мы берем выборки (количества больных сахарным диабетом - ред.) - они все заужены… Сахарный диабет - пандемия неинфекционных заболеваний", - заключил Дедов. Вопросы лечения и профилактики сахарного диабета 1-го и 2-го типов обсуждались на X (XXXI) Национальном диабетологическом конгрессе с международным участием.

https://ria.ru/20250128/endokrinolog-1995813880.html

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общество, россия, иван дедов