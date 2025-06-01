Эндокринолог предложил ввести обязательный анализ на выявление диабета
Эндокринолог Дедов предложил ввести обязательный анализ на выявление диабета
© Depositphotos.com / serezniyМодель щитовидной железы в кабинете у эндокринолога
© Depositphotos.com / serezniy
Модель щитовидной железы в кабинете у эндокринолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ Иван Дедов предложил в беседе с РИА Новости ввести в стране обязательную сдачу анализов на выявление сахарного диабета.
"Конечно, это было бы замечательно (ввести сдачу анализов - ред.). Если бы приходили на диспансеризацию - там бы не пропустили (диагноз - ред.)", - сказал академик агентству.
Эндокринолог назвала симптомы сбоя в работе щитовидной железы
28 января, 03:29
По официальным данным Минздрава, сахарный диабет в России есть у около 6 миллионов россиян, из них почти 67 тысяч — дети. По оценкам главного эндокринолога Минздрава Ивана Дедова, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.
"Когда мы берем выборки (количества больных сахарным диабетом - ред.) - они все заужены… Сахарный диабет - пандемия неинфекционных заболеваний", - заключил Дедов.
Вопросы лечения и профилактики сахарного диабета 1-го и 2-го типов обсуждались на X (XXXI) Национальном диабетологическом конгрессе с международным участием.
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета
19 января, 03:12