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В Иркутской области закрыли движение по трассе "Сибирь" у поселка Средний - РИА Новости, 01.06.2025
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17:56 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/dvizhenie-2020312980.html
В Иркутской области закрыли движение по трассе "Сибирь" у поселка Средний
В Иркутской области закрыли движение по трассе "Сибирь" у поселка Средний - РИА Новости, 01.06.2025
В Иркутской области закрыли движение по трассе "Сибирь" у поселка Средний
Движение на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1794-го километра в Иркутской области осуществляется через поселок Новомальтинский, сообщает Госавтоинспекция по... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:56:00+03:00
2025-06-01T17:56:00+03:00
происшествия
авто
иркутская область
усольский район (пермский край)
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ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Движение на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1794-го километра в Иркутской области осуществляется через поселок Новомальтинский, сообщает Госавтоинспекция по региону. Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. По данным Госавтоинспекции, на 1794-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Средний Усольского района закрыто движение для всех видов автотранспорта. "Госавтоинспекция Иркутской области информирует о закрытии движения автотранспорта на участке трассы Р-255 "Сибирь". Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе", - говорится в сообщении. На месте работают экипажи Госавтоинспекции. Водителей просят соблюдать сигналы регулировщиков, скоростной режим и не совершать остановок без экстренной необходимости в районе указанного участка.
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иркутская область
усольский район (пермский край)
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происшествия, авто, иркутская область, усольский район (пермский край)
Происшествия, Авто, Иркутская область, Усольский район (Пермский край)
В Иркутской области закрыли движение по трассе "Сибирь" у поселка Средний

ГАИ: движение на трассе Р-255 "Сибирь" проходит через поселок Новомальтинский

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Движение на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1794-го километра в Иркутской области осуществляется через поселок Новомальтинский, сообщает Госавтоинспекция по региону.
Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
По данным Госавтоинспекции, на 1794-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Средний Усольского района закрыто движение для всех видов автотранспорта.
«
"Госавтоинспекция Иркутской области информирует о закрытии движения автотранспорта на участке трассы Р-255 "Сибирь". Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе", - говорится в сообщении.
На месте работают экипажи Госавтоинспекции. Водителей просят соблюдать сигналы регулировщиков, скоростной режим и не совершать остановок без экстренной необходимости в районе указанного участка.
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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