В Иркутской области закрыли движение по трассе "Сибирь" у поселка Средний
ГАИ: движение на трассе Р-255 "Сибирь" проходит через поселок Новомальтинский
© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Движение на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1794-го километра в Иркутской области осуществляется через поселок Новомальтинский, сообщает Госавтоинспекция по региону.
Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
По данным Госавтоинспекции, на 1794-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Средний Усольского района закрыто движение для всех видов автотранспорта.
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"Госавтоинспекция Иркутской области информирует о закрытии движения автотранспорта на участке трассы Р-255 "Сибирь". Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе", - говорится в сообщении.
На месте работают экипажи Госавтоинспекции. Водителей просят соблюдать сигналы регулировщиков, скоростной режим и не совершать остановок без экстренной необходимости в районе указанного участка.