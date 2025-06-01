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Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли

Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли - РИА Новости, 01.06.2025

Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли

Дорогу к обрушенному мосту в Выгоничском районе Брянской области перекрыли за пять километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

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2025-06-01T05:58:00+03:00

2025-06-01T08:30:00+03:00

происшествия

выгоничский район

брянская область

москва

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Дорогу к обрушенному мосту в Выгоничском районе Брянской области перекрыли за пять километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они направляют автомобили в объезд. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.

https://ria.ru/20250601/poezd-2020215943.html

выгоничский район

брянская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Перекрытая дорога к месту обрушения моста в Брянской области Дорога к месту обрушения моста в Брянской области перекрыта за 5 км от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-01T05:58 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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