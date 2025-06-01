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Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли - РИА Новости, 01.06.2025
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05:58 01.06.2025 (обновлено: 08:30 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/doroga-2020217027.html
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли - РИА Новости, 01.06.2025
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли
Дорогу к обрушенному мосту в Выгоничском районе Брянской области перекрыли за пять километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:58:00+03:00
2025-06-01T08:30:00+03:00
происшествия
выгоничский район
брянская область
москва
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Дорогу к обрушенному мосту в Выгоничском районе Брянской области перекрыли за пять километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они направляют автомобили в объезд. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
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выгоничский район
брянская область
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РИА Новости
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Перекрытая дорога к месту обрушения моста в Брянской области
Дорога к месту обрушения моста в Брянской области перекрыта за 5 км от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Выгоничский район, Брянская область, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли

Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли за пять километров

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Дорогу к обрушенному мосту в Выгоничском районе Брянской области перекрыли за пять километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они направляют автомобили в объезд.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
Брянск - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Резервный поезд с пассажирами отправился в Москву из Брянска
05:40
 
ПроисшествияВыгоничский районБрянская областьМоскваАлександр БогомазМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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