Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная
Обстановка вокруг офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле спокойная
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют территорию у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Сотрудники полиции патрулируют территорию у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Обстановка вокруг рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник могут состояться переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная, вокруг дежурят силовики с оружием, фотографировать не разрешают, передает корреспондент РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Обстановка вокруг рабочего офиса Эрдогана Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник возможны переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная. Вокруг дежурят силовики с оружием, фотографировать не разрешают. У корреспондента РИА Новости попросили документы.
На вопрос о времени возможного проведения переговоров в понедельник представители правоохранительных органов заявили, что пока нет конкретной информации, неясно, состоятся ли переговоры вообще.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.