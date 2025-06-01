https://ria.ru/20250601/dolmabahcha-2020304442.html

Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная

Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная - РИА Новости, 01.06.2025

Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная

Обстановка вокруг рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник могут состояться переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:50:00+03:00

2025-06-01T13:50:00+03:00

2025-06-01T16:50:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Обстановка вокруг рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник могут состояться переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная, вокруг дежурят силовики с оружием, фотографировать не разрешают, передает корреспондент РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Обстановка вокруг рабочего офиса Эрдогана Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник возможны переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная. Вокруг дежурят силовики с оружием, фотографировать не разрешают. У корреспондента РИА Новости попросили документы. На вопрос о времени возможного проведения переговоров в понедельник представители правоохранительных органов заявили, что пока нет конкретной информации, неясно, состоятся ли переговоры вообще. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020176215.html

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020219071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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