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Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная - РИА Новости, 01.06.2025
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13:50 01.06.2025 (обновлено: 16:50 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/dolmabahcha-2020304442.html
Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная
Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная - РИА Новости, 01.06.2025
Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная
Обстановка вокруг рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник могут состояться переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:50:00+03:00
2025-06-01T16:50:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Обстановка вокруг рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник могут состояться переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная, вокруг дежурят силовики с оружием, фотографировать не разрешают, передает корреспондент РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Обстановка вокруг рабочего офиса Эрдогана Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник возможны переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная. Вокруг дежурят силовики с оружием, фотографировать не разрешают. У корреспондента РИА Новости попросили документы. На вопрос о времени возможного проведения переговоров в понедельник представители правоохранительных органов заявили, что пока нет конкретной информации, неясно, состоятся ли переговоры вообще. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020176215.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Обстановка вокруг офиса Долмабахче в Стамбуле спокойная

Обстановка вокруг офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле спокойная

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют территорию у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Сотрудники полиции патрулируют территорию у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники полиции патрулируют территорию у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Обстановка вокруг рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник могут состояться переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная, вокруг дежурят силовики с оружием, фотографировать не разрешают, передает корреспондент РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Германии призвали Мерца подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией
31 мая, 19:39
Обстановка вокруг рабочего офиса Эрдогана Долмабахче в Стамбуле, где в понедельник возможны переговоры делегаций РФ и Украины, спокойная. Вокруг дежурят силовики с оружием, фотографировать не разрешают. У корреспондента РИА Новости попросили документы.
На вопрос о времени возможного проведения переговоров в понедельник представители правоохранительных органов заявили, что пока нет конкретной информации, неясно, состоятся ли переговоры вообще.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Киеве запаниковали из-за случившегося с Зеленским перед переговорами
Вчера, 06:30
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийСергей ЛавровВасилий НебензяООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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