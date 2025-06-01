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Зеленскому отправили страшное предупреждение после слов Кличко
Зеленскому отправили страшное предупреждение после слов Кличко - РИА Новости, 01.06.2025
Зеленскому отправили страшное предупреждение после слов Кличко
Методы правления Зеленского приведут к расколу в стране, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:57:00+03:00
2025-06-01T06:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Методы правления Зеленского приведут к расколу в стране, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.Так он отреагировал на критику мэра Киева Виталия Кличко в адрес главы киевского режима по поводу царящего на Украине авторитаризма."Можно ожидать большего политического раскола, поскольку позиции Зеленского ослабевают, и он все больше полагается на авторитарные методы удержания власти", — предупредил эксперт.В субботу Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как рассказал мэр столицы, только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера, его защищает.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, киев, украина, виталий кличко, гленн дизен
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Гленн Дизен
Зеленскому отправили страшное предупреждение после слов Кличко
Дизен: авторитарные методы Зеленского будут вызывать политические расколы