https://ria.ru/20250601/dizen-2020219720.html

Зеленскому отправили страшное предупреждение после слов Кличко

Зеленскому отправили страшное предупреждение после слов Кличко - РИА Новости, 01.06.2025

Зеленскому отправили страшное предупреждение после слов Кличко

Методы правления Зеленского приведут к расколу в стране, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T06:57:00+03:00

2025-06-01T06:57:00+03:00

2025-06-01T06:57:00+03:00

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киев

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виталий кличко

гленн дизен

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Методы правления Зеленского приведут к расколу в стране, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.Так он отреагировал на критику мэра Киева Виталия Кличко в адрес главы киевского режима по поводу царящего на Украине авторитаризма."Можно ожидать большего политического раскола, поскольку позиции Зеленского ослабевают, и он все больше полагается на авторитарные методы удержания власти", — предупредил эксперт.В субботу Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как рассказал мэр столицы, только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера, его защищает.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020219071.html

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в мире, киев, украина, виталий кличко, гленн дизен